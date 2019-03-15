Держкомтелерадіо заборонив ввіз 23 книг з Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автори книг з РФ дотепер пропагують комуністичний тоталітарний режим та імперські геополітичні доктрини

Протягом останніх двох років Держкомтелерадіо заборонив понад 900 тисяч книг з РФ

Держкомтелерадіо відмовив ТОВ «Якабу Трейд», ТОВ «Етніктрейд» та ТОВ «Форс Україна» у видачі дозволів на ввезення з території держави-агресора 23 книжок, де присутня пропаганда держави-агресора.

Ознаки пропаганди держави-агресора, її органів влади, імперських геополітичних доктрин та комуністичного тоталітарного режиму виявлено у книгах московських видавництв «Альпина Паблишер», «Альпина нон-фикшн», «Ексмо» та самарського видавництва «ИД Бахрах-М». Зокрема, не буде розповсюджуватися в Україні книга Данили Дьоміна «Корпоративная культура. Десять самых распространенных заблуждений», у якій автор чимало сторінок присвячує «могущественной корпорации и сверхдержаве СССР» і наводить у приклад методи управління країною Сталіним.

Пропаганда комуністичного тоталітарного режиму присутня у дитячій книзі Олени Смєшлівої та Лани Богомаз «Чему я могу научиться у Анны Ахматовой». Жовтневу революцію сучасні авторки-росіянки називають «одним из величайших событий в истории России», ілюструючи книгу портретами Леніна та червоними прапорами.

У книгах інших авторів видавництва «Альпина Паблишер» Артура Салякаєва «Неслучайные связи: Нетворкинг как образ жизни», Владислава Моісеєва «Бизнес из ничего, или Как построить интернет-компанию и не сойти с ума» та Михайла Умарова «PR в реальном времени: Тренды. Кейсы. Правила» популяризуються російські соціальні мережі «ВКонтакте», «Одноклассники», а також ресурс «maіl.ru» та сервісні портали «Яндекс», доступ до яких в Україні заборонено через поширення ними антиукраїнських гасел та ідей, спрямованих на ліквідацію незалежності нашої держави, порушення її суверенітету і територіальної цілісності.

Не продаватиметься в Україні й книга Олександра Соколова «Мифы про эволюцию человека». Автор, описуючи методи антропологічної реконструкції, посилається на досвід силових структур РФ, всіляко пропагуючи їх. Також не отримали імпортери дозвіл на ввезення книги В'ячеслава Семенчука «101способ раскрутки личного бренда: Как сделать себе имя», оскільки у книзі наводяться приклади «розкручених імен» Володимира Путіна, Дмитра Медвєдєва, Рамзана Кадирова та представників російського шоубізнесу, внесених до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Також відмовлено у дозволі на ввезення низки книг зарубіжних авторів, в оформленні яких російські видавці використовують символіку держави-агресора, її органів влади та силових структур. Зокрема, на обкладинці книги Деніела Еллсберга «Машина Судного дня: Откровения разработчика ядерной войны» видавець («Альпина Паблишер») розмістив рекламу книги «Интервью с Владимиром Путиным» та документального фільму «Путин», що демонструвався в ефірі російських каналів.

Загалом, починаючи з 20 травня 2017 року, дати набуття чинності постанови Кабінету Міністрів України № 262 «Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України», Держкомтелерадіо надав 2 939 відмов у видачі дозволів. Зокрема, на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо у зв’язку з невідповідністю Критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, надано 172 відмови у видачі дозволів на ввезення 904 500 примірників видань антиукраїнського змісту, а також прийнято рішення про анулювання 1 виданого раніше дозволу. Ще 2 762 відмови надано внаслідок подання суб’єктами господарювання не в повному обсязі пакетів документів, необхідних для одержання дозволу, або виявлення у поданих документах недостовірних відомостей.