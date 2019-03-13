У Києві майже на 42 тис грн оштрафували підприємця, який продавав книжки з країни-агресора



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У разі повторного порушення чинного законодавства сума штрафу складатиме вже 208 тисяч 650 грн

Всього з початку року складено п’ять протоколів про штрафи за розповсюдження книжок з РФ

Держкомтелерадіо та СБУ оштрафували підприємця Алісу Віроцьку, яка через інтернет реалізовувала видавничу продукцію, виготовлену в РФ та ввезену в Україну без відповідного дозволу. Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.

Зазначається, що про продаж книжок з РФ Держкомтелерадіо повідомили небайдужі громадяни.

«Знадобилось кілька місяців, щоб знайти особу, яка вчинила правопорушення та накласти на неї адміністративно-господарський штраф у розмірі 41 тисяч 730 грн. У разі повторного порушення чинного законодавства сума штрафу складатиме вже 208 тисяч 650 грн», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що минулого року уповноваженими особами Держкомтелерадіо складено 27 протоколів про накладення адміністративно-господарських штрафів на суму 1 005 210 грн.

У зв’язку зі збільшенням з 1 січня 2019 року розміру мінімальної заробітної плати збільшено й суму штрафу за розповсюдження на території України видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, без наявності відповідного дозволу.

Відтепер штраф складає 41 730 грн. (десять мінімальних заробітних плат) за кожен випадок такого розповсюдження, вчиненого вперше, та 208 650 грн. (п’ятдесят мінімальних заробітних плат) за кожен наступний випадок такого розповсюдження. Всього з початку року складено 5 протоколів про накладення штрафів.

Держкомтелерадіо закликає суб’єктів книгорозповсюдження відповідально ставитися до асортименту видавничої продукції та дотримуватися чинного законодавство щодо реалізації видавничої продукції, завезеної з території держави-агресора.