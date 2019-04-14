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    Держприкордонслужба набирає льотчиків та авіаінженерів

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    Держприкордонслужба набирає льотчиків та авіаінженерів

    Служба готова запропонувати вакансії в кожному регіоні України

    Державна прикордонна служба України запрошує на роботу льотчиків і технічний персонал

    Про це передає Національний промисловий портал.

    Служба готова запропонувати вакансії в кожному регіоні України.

    Грошове забезпечення варіюється від 9 тис. до 35 тис. грн.

    Надіслати резюме і поставити запитання можна на електронну пошту:

    інженери: [email protected],

    льотчики: [email protected]

    До слова, відомий український дитячий письменник Олександр Дерманський припинив співпрацю з телеканалом «1+1».

    Держприкордонслужба авіа робота
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