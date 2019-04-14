Держприкордонслужба набирає льотчиків та авіаінженерів
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Служба готова запропонувати вакансії в кожному регіоні України
Державна прикордонна служба України запрошує на роботу льотчиків і технічний персонал
Про це передає Національний промисловий портал.
Служба готова запропонувати вакансії в кожному регіоні України.
Грошове забезпечення варіюється від 9 тис. до 35 тис. грн.
Надіслати резюме і поставити запитання можна на електронну пошту:
інженери: [email protected],
льотчики: [email protected]
До слова, відомий український дитячий письменник Олександр Дерманський припинив співпрацю з телеканалом «1+1».