Відомий письменник припинив співпрацю з «1+1» через політику телеканалу



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Олександр Дерманський 11-років співпрацював з каналом

Відомий український дитячий письменник Олександр Дерманський припинив співпрацю з телеканалом «1+1».

Про це він написав у Facebook.

«На жаль, змушений припинити 11-річну співпрацю з каналом. Дякую всім, з ким довелося попрацювати за ці роки. Жанна Скорая, Марічка Падалко, та всі решта. Дякую. Ви — справжні професіонали й, переконаний, чудові люди. Може, попрацюємо ще разом деінде», — написав Дерманський.

На запитання Укрінформу про причини такого рішення Дерманський відповів, що це — через нинішню політику телеканалу.

«Нічого особливого. Я ж взагалі постать не знакова для каналу й працював не в штаті. Та й моя робота, і, відповідно, програма зовсім не причетні до ТСН і політики каналу. Я був автором дитячої програми «Маріччин кінозал». Тепер не хочу ним бути», — сказав письменник.

Олександр Дерманський — письменник, поет, викладач, літературний редактор, сценарист, автор багатьох популярних книжок для дітей.

Нагадаємо, 11 квітня кандидати на пост президента Петро Порошенко та Володимир Зеленський посперечались у прямому ефірі телеканалу «1+1» через майбутні дебати. Після словесної перепалки шоумен кинув слухавку.

Олександр Ткаченко, генеральний директор групи «1+1 media», яка належить Ігорю Коломойському, заявив, що телеканал збирається подати до суду на Порошенка. Він наголосив, що причиною позову стануть звинувачення на адресу каналу та випадок, коли Порошенко «ганебно увірвався в ефір приватної кампанії, користуючись статусом глави держави».