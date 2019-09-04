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    Держприкордонслужба спростувала фейкові заяви окупантів про масовий наплив туристів у Крим

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    <p>Тенденція щодо зменшення пасажиропотоку в КПВВ прослідковується протягом усього поточного року</p> - Держприкордонслужба спростувала фейкові заяви окупантів про масовий наплив туристів у Крим

    Тенденція щодо зменшення пасажиропотоку в КПВВ прослідковується протягом усього поточного року

    У порівнянні з серпнем минулого року прикордонники фіксують зменшення на понад 16 тисяч по кількості оформлених громадян на адмінмежі

    Українські прикордонники фіксують зменшення пасажиропотоку на адмінмежі з анексованим Кримом, попри фейкові заяви окупаційних ЗМІ про наплив туристів з материкової частини України.

    Про це 4 вересня повідомляє Державна прикордонна служба.

    «У серпні адмінмежу з тимчасово окупованим Кримом в обох напрямках співробітники Держприкордонслужби оформили 362 тисячі громадян та 53 тисячі транспортних засобів. При цьому в напрямку анексованого півострова слідувало 172 тисячі осіб, а 190 тисяч прямували на материкову частину України. У порівнянні з серпнем минулого року прикордонники фіксують зменшення на понад 16 тисяч по кількості оформлених громадян на адмінмежі та зменшення на 4600 по кількості оформлення транспортних засобів», - заявили в ДПСУ.

    Зазначається, що тенденція щодо зменшення пасажиропотоку в КПВВ прослідковується протягом усього поточного року.

    Так, за вісім місяців цього року прикордонники оформили в обох напрямках 1,722 мільйона осіб, що на 23 тисячі менше ніж за аналогічний період минулого року. Також на 8100 зменшилась і кількість оформлених транспортних засобів.

    «Попри фейкові заяви окупаційних ЗМІ про масовий наплив туристів з материкової частини України, зазначимо, що переважна більшість громадян перетинає адмінмежу з метою відвідування родичів, вирішення своїх побутових питань, а також для оформлення документів на підконтрольній українській владі території, після чого повертаються у зворотних напрямках», - зауважили у Держприкордонслужбі.

    До слова, жителі окупованого Росією кримського Армянська знову скаржаться на забруднене повітря.

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