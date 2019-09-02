Жителі Армянська знову скаржаться на забруднене повітря



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Одна із жительок Армянська повідомила, що через забруднення у неї моментально «згоріли» троянди

«Є запах сірки і солодкуватий присмак у роті. Приїжджі з жахом запитують, що у нас тут відбувається», - розповіла активістка з Армянська Катерина Пивовар

Жителі окупованого Росією кримського Армянська знову скаржаться на забруднене повітря: за їхніми словами, запах хімікатів з'явився ввечері 29 серпня.

Жителька будинку на вулиці Сімферопольській розповіла Крим.Реалії, що через забруднене повітря у неї загинули квіти.

«Викиди невеликими порціями йдуть постійно. У мене вікна квартири стоять уночі на провітрюванні, запах відчувається. Але це не кислота, а щось інше. Позавчора був великий викид, приблизно о п'ятій ранку, у мене під вікном моментально «згоріли» троянди», - каже жінка.

Активістка з Армянська Катерина Пивовар зазначає, що повітря в місті зараз забруднене, як рік тому, тільки в порівняно меншому ступені.

«Ситуація схожа на минулорічну, але не настільки критична. Скарг уже досить багато, і зараз стан моїх дітей такий же, як був у серпні 2018-го: знову висип, кашель, печіння в очах – але не завжди, а з періодичністю, у вечірній час і в нічний. Є запах сірки і солодкуватий присмак у роті. Приїжджі з жахом запитують, що у нас тут відбувається, тому що у них за три дні стан погіршився. У багатьох загострюються хронічні захворювання, вони відчувають, що тут щось не так. Точно такий же жирний наліт у під'їзді, на вікнах, на автівках. Наскільки мені відомо – я не знаю, правда чи ні – призупинили у зв'язку з викидами якийсь цех, тому що люди знову почали скаржитися, обурюватися», - розповіла Пивовар.

У той же час, російський міністр екології та природних ресурсів Криму Геннадій Нараєв стверджує, що за результатами моніторингу концентрація забруднювальних речовин у нічний час доби в Армянську нижча денної, і «причин для занепокоєння немає».

Нагадаємо, минулого року на півночі окупованого Криму стався викид в атмосферу невідомої речовини, у зв'язку з цим утворився маслянистий наліт на дахах будинків і листі дерев у місті Армянськ.

Згодом російський «глава» Криму Сергій Аксьонов визнав, що ситуація виходить за межі норми.

Пізніше окупанти в Криму знайшли причину шкідливих викидів в Армянську.

Україна передала до міжнародних організацій інформацію про хімічні викиди на заводі «Кримський титан» на півночі анексованого Криму.