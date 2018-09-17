Держсекретар з питань оборони Великої Британії відвідає Донбас



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Фото: Прес-служба президента України Сторони позитивно відзначили інтенсивність українсько-британського діалогу у сфері безпеки і оборони

Порошенко високо оцінив внесок Британії у зміцнення оборонних спроможностей та тренування Збройних Сил України

Президент України Петро Порошенко у понеділок, 17 вересня, зустрівся з Держсекретарем з питань оборони Великої Британії Гевіном Вільямсоном.

«Сторони позитивно відзначили інтенсивність українсько-британського діалогу у сфері безпеки і оборони», - повідомили в прес-службі глави української держави.

Зазначається, що Порошенко високо оцінив внесок Британії у зміцнення оборонних спроможностей та тренування Збройних Сил України і висловив сподівання на продовження співробітництва на цьому напрямку.

Йшлося також про перспективи посилення санкційного режиму проти Російської Федерації через агресію проти України та хімічну атаку у Солсбері.

Окрему увагу було приділено посиленню співпраці між Україною та Британією у рамках НАТО та ООН, а також двосторонній співпраці в сфері протидії кіберзагрозам.

Повідомляється, що Вільямсон прийняв рішення відвідати лінію зіткнення на Донбасі.

Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін підкреслив солідарність України з Великою Британією у справі Скрипалів.