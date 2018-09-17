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    Держсекретар з питань оборони Великої Британії відвідає Донбас

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    Сторони позитивно відзначили інтенсивність українсько-британського діалогу у сфері безпеки і оборони - Держсекретар з питань оборони Великої Британії відвідає Донбас
    Фото: Прес-служба президента України
    Сторони позитивно відзначили інтенсивність українсько-британського діалогу у сфері безпеки і оборони

    Порошенко високо оцінив внесок Британії у зміцнення оборонних спроможностей та тренування Збройних Сил України

    Президент України Петро Порошенко у понеділок, 17 вересня, зустрівся з Держсекретарем з питань оборони Великої Британії Гевіном Вільямсоном.

    «Сторони позитивно відзначили інтенсивність українсько-британського діалогу у сфері безпеки і оборони», - повідомили в прес-службі глави української держави.

    Зазначається, що Порошенко високо оцінив внесок Британії у зміцнення оборонних спроможностей та тренування Збройних Сил України і висловив сподівання на продовження співробітництва на цьому напрямку.

    Йшлося також про перспективи посилення санкційного режиму проти Російської Федерації через агресію проти України та хімічну атаку у Солсбері.

    Окрему увагу було приділено посиленню співпраці між Україною та Британією у рамках НАТО та ООН, а також двосторонній співпраці в сфері протидії кіберзагрозам.

    Повідомляється, що Вільямсон прийняв рішення відвідати лінію зіткнення на Донбасі.

    Нагадаємо, 5 вересня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

    Міністр закордонних справ Павло Клімкін підкреслив солідарність України з Великою Британією у справі Скрипалів.

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