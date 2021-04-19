Дежавю. Саакашвілі порівняв ескалацію на Донбасі з війною в Грузії 2008 року

У ситуації з Грузією у 2008 році і з Україною зараз є кілька схожих елементів

Політик звернув увагу на те, що Росія концентрує війська під виглядом навчань

Дії Росії на кордоні з Україною нагадують ситуацію не 2014 року, а 2008 року, коли РФ окупувала частину території Грузії. Про це заявив колишній президент Грузії, голова виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі на телеканалі «Україна 24».

«У мене є відчуття дежавю. І це дежавю не 2014 року в Україні, це набагато більше схоже на сценарій 2008 року щодо Грузії, коли кілька років йшла війна, як зараз на сході України, уже майже щодня вбивають українського солдата, у Грузії також це було кілька років, а потім, десь на початку 2008 року, почалася дуже швидка ескалація, навесні вона вийшла на пік, а агресія сталася в серпні», – сказав Саакашвілі.

За його словами, у ситуації з Грузією у 2008 році і з Україною зараз є кілька схожих елементів. Один із них – наявність військової пропаганди і військових кореспондентів в окупованих Криму й ОРДЛО.

«Вони розповідають різні сценарії, як і по Грузії розповідали, що ось-ось грузинський уряд нападе. Захід обурювався й закликав остудити гарячі голови в Тбілісі, як і зараз закликають охолодити гарячі голови в Києві. Вони зараз складають списки евакуації в Донецьку й Луганську, так само складали списки на наших окупованих територіях», – заявив колишній президент Грузії.

Також політик звернув увагу на концентрацію Росією військ під виглядом навчань.

«Те, що зараз сконцентровано біля кордонів України, – поки цих сил ще недостатньо, щоби великомасштабну агресію здійснити. На кордонах із Грузією було 100 тисяч із гаком солдат, практично всі боєздатні частини сухопутних військ Росії були сконцентровані. У кордонів України поки цього немає, але все може змінитися. У 2008 році вони привчали світ, себе й нас, що до чогось готуються», – сказав Саакашвілі.

Зазначимо, 16 квітня Меркель, Макрон та Зеленський закликали Путіна забрати війська з українського кордону.

Того ж дня у Парижі відбулись перемовини лідерів України, Франції та Німеччини. На зустрічі обговорювали останнє загострення біля українських кордонів, безпекову ситуацію на Донбасі та проведення «нормандського саміту».

Після спілкування з іноземними колегами Зеленський ще раз зазначив, що 19 квітня відбудеться зустріч Нормандської четвірки на рівні радників. Український глава держави очікує, що після цієї зустрічі відбудеться відновлення режиму припинення вогню на Донбасі.