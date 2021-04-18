Стало відоме ім'я військового, який сьогодні загинув на Донбасі

Унаслідок ворожого вогню загинув боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади

Унаслідок сьогоднішнього обстрілу з боку окупантів загинув старший солдат 128-ї окремої закарпатської гірсько-штурмової бригади Давід Шартава. Про це повідомляє у Фейсбуці Закарпатська ОДА.

«Унаслідок ворожого вогню загинув боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади – старший солдат Давід Шартава. Ще один військовослужбовець отримав осколкове поранення», – йдеться у дописі.

В ОДА висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Як повідомлялося, у неділю, 18 квітня, на сході України через обстріли російських окупантів загинув військовослужбовець ЗСУ.

Окрім того, ще один військовий отримав осколкове поранення. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

З початку 2021 року ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил суттєво погіршилася. Знову активізувалися російські найманці та снайпери, внаслідок чого від початку року загинуло 30 українських військових.

Нагадаємо, що учора російські окупанти 18 разів протягом доби порушили «режим припинення вогню», використовуючи міномети та гранатомети, один український солдат отримав поранення.

Сьогодні у мережі зʼявилося відео обстрілу терористами позицій українських військ.

Також командування Операції обʼєднаних сил повідомило про пʼять порушень російськими найманцями режиму тиші протягом неділі, 18 квітня.