Постійна представниця України при Женевському відділенні ООН приступила до роботи

6 квітня Євгенія Філіпенко була призначена на посаду Постійної представниці України при Женевському відділенні ООН

Філіпенко до переходу на роботу в Женеву очолювала департамент міжнародних організацій МЗС

Президент Володимир Зеленський призначив дипломатку Євгенію Філіпенко постійною представницею України при Женевському відділенні ООН. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні бойовий корпус послів і постійних представників України вже цілком офіційно поповнився однією з найкращих моїх колег, супер досвідченою професіоналкою, яка за декілька десятиліть пройшла шлях від молодшої дипломатки до Постійної Представниці України при Женевському відділенні ООН. Євгенія працювала на різних посадах в МЗС, в Постійному представництві України при ООН, в Постійному представництві України у Відні, в Посольстві України у Сербії», – написав Кислиця.

Він додав, що Євгенія Філіпенко на церемонії вручення вірчих грамот нагадала Директорці Женевського відділення (з Росії) про роль ООН у зупинці зовнішньої агресії, деокупації територій та подоланні наслідків війни.

«Побажаємо Євгенії наснаги, здоров’я і успіхів заради вільної і демократичної України! Вдячний Президенту України Володимиру Зеленському, Офісу Президента України і Дмитру Кулебі за цей чудовий вибір Постійної Представниці і високу довіру!», – написав Кислиця.

Філіпенко до переходу на роботу в Женеву очолювала департамент міжнародних організацій МЗС.

Раніше Володимир Зеленський звільнив послів України у семи державах.