Карантин в Україні: в «червоних» зонах введені нові обмеження



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Нові обмеження діятимуть з 22 вересня

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій врахувала пропозиції регіональних комісій

Сьогодні, 21 вересня, на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з урахуванням наданих регіональними комісіями ТЕБ та НС пропозицій прийнято рішення про запровадження обмежень на територіях, де 18 вересня встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Так, з 00:00 години 22 вересня 2020 р. буде встановлено наступні обмеження:

у м. Чопі Закарпатської області обмежено:

регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним, залізничним та міським транспортом, крім легкових авто, в яких кількість пасажирів, включаючи водія, не більше п’яти осіб без врахування дітей віком до 14 років. Користуватися службовим транспортом дозволено за умови забезпечення водіїв та пасажирів засобами індивідуального захисту та в межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які не менш ніж за 2 години повідомлено Нацполіцію;

посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення;

відвідування закладів освіти;

приймання відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торговельно-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, закладах торговельного і побутового обслуговування тощо. Виключення: торгівля продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, кормами, агрохімікатами, насінням. Також дозволено провадження банківської та страхової діяльності, медичної практики, ветеринарної практики, автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів, об’єктів поштового зв’язку. Можна надавати послуги громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень.

відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім тих, які надають екстрені соціальні послуги, центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.

у Перемишлянському та Пустомитівському районах Львівської області обмежено:

посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення,

приймання відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торговельно-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, закладах торговельного і побутового обслуговування. Обмеження не стосується торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, кормами, агрохімікатами, насінням. Також працюватимуть банківські та страхові установи, дозволяється медична практика, ветеринарна практика, діяльність автозаправних комплексів, діяльність з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, комп’ютерів, побутових виробів, об’єктів поштового зв’язку. Заклади громадського харчування можуть здійснювати адресну доставку замовлень.

відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування). Виключення: установи і заклади з надання соціальних послуг екстрено, центри обліку бездомних осіб, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, соціальне патрулювання.

у м. Бережани та у Заліщицькому, Збаразькому, Тернопільському районах Тернопільської області обмежено:

посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення,

приймання відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торговельно-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, закладах торговельного і побутового обслуговування. Дозволяється торгівля продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, кормами, агрохімікатами, пестицидами, насінням і садивним матеріалом. Також дозволено провадження банківської та страхової діяльності, медичної практики, ветеринарної практики, автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку. Заклади громадського харчування можуть здійснювати адресну доставку замовлень.

відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сімом, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено, центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.

у м. Славуті та у Волочиському районі Хмельницької області обмежено:

посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення;

відвідування закладів освіти здобувачами освіти, за виключенням закладів дошкільної освіти;

приймання відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торговельно-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, закладах торговельного і побутового обслуговування тощо. Виключення: торгівля продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, кормами, агрохімікатами, насінням. Також дозволено провадження банківської та страхової діяльності, медичної практики, ветеринарної практики, автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів, об’єктів поштового зв’язку. Можна надавати послуги громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;

відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів які надають соціальні послуги екстрено, центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.

у м. Каневі Черкаської області обмежено:

посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення;

відвідування закладів освіти здобувачами освіти;

приймання відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торговельно-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, закладах торговельного і побутового обслуговування. Обмеження не стосується торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, кормами, агрохімікатами, насінням. Також працюватимуть банківські та страхові установи, дозволяється медична практика, ветеринарна практика, діяльність автозаправних комплексів, діяльність з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, комп’ютерів, побутових виробів, об’єктів поштового зв’язку. Заклади громадського харчування можуть здійснювати адресну доставку замовлень.

відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування). Виключення: установи і заклади з надання соціальних послуг екстрено, центри обліку бездомних осіб, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, соціальне патрулювання.

у Герцаївському, Кельменецькому районах Чернівецької області обмежено:

посадка пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньообласного та міжобласного сполучення;

відвідування закладів освіти;

приймання відвідувачів у закладах культури, кінотеатрах, ресторанах, кафе, торговельно-розважальних центрах, спортивних залах, фітнес-центрах, закладах торговельного і побутового обслуговування тощо. Виключення: торгівля продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами, ветеринарними препаратами, кормами, агрохімікатами, насінням. Також дозволено провадження банківської та страхової діяльності, медичної практики, ветеринарної практики, автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів, об’єктів поштового зв’язку. Можна надавати послуги громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень.

відвідування установ і закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів які надають соціальні послуги екстрено, центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.

у м. Ніжині та Носівському районі Чернігівської області обмежено:

приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сферах культури, кінотеатрів, закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, торговельного і побутового обслуговування населення. Крім торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом. Дозволено банківську та страхову діяльності, а також медичну практику, ветеринарну практику, діяльність автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку. Також можна надавати послуги громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;

відвідування установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.

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Нагадаємо, 18 вересня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) встановила нове епідемічне зонування в Україні.