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    Директор «Медзакупівель» - Степанову: Ви зробили все, аби українці залишились без ліків взагалі

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    &laquo;Медзакупівлі&raquo; стверджують, що МОЗ сам спровокував зрив закупівель - Директор «Медзакупівель» - Степанову: Ви зробили все, аби українці залишились без ліків взагалі
    «Медзакупівлі» стверджують, що МОЗ сам спровокував зрив закупівель
    Фото з відкритих джерел

    Жумаділов наголошує, що міністр Степанов – нефахова людина, яка на своїй посаді «періодично створює системні кризи»

    Міністерство охорони здоров'я звинувачує держпідприємство «Медичні закупівлі» у зриві закупівель ліків та медвиробів на суму 950 мільйонів гривень. У відповідь на заяву МОЗ очільник підприємства «Медичні закупівлі» Арсен Жумаділов стверджує, що саме Міністерство охорони здоров'я у 2020 році створило умови для зриву закупівель ліків та медвиробів, і сподівається, що аудит Рахункової палати вкаже на винних у невчасних тендерах.

    «Міністре Степанов, … ви особисто несете відповідальність за замах на зрив 100% закупівельної номенклатури минулого року… У минулому році Ви зробили все, аби наші співгромадяни залишились без ліків взагалі. Лише фаховість та висока мотивація команди ДП зменшила цю цифру до 20%. Решту ми встигли закупити. Рекордно швидко, рекордно ефективно із нульовою корупційною складовою. За останнє я вже перепрошував», – наголосив очільник «Медзакупівель».

    Він також заявив, що міністр Степанов – нефахова людина, яка на своїй посаді «періодично створює системні кризи».

    Жумаділов додав, що невдовзі Рахункова палата має розпочати зовнішній аудит закупівель 2020 року у країні. Об'єктами такої перевірки стануть і Міністерство охорони здоров’я, і ДП «Медичні закупівлі».

    «Днями ми опублікували звіт про весь перебіг закупівель у 2020 році. Кожен бажаючий може ознайомитись із ним на наших публічних ресурсах. Впевнені, що ця інформація допоможе адекватно оцінити закупівельний рік 2020 та зробити висновки на закупівельний рік 2021», – йдеться в повідомленні «Медзакупівель».

    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр українці Максим Степанов ліки медичні препарати лікарські препарати аудит Рахункова палата Арсен Жумаділов
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