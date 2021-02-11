Директор «Медзакупівель» - Степанову: Ви зробили все, аби українці залишились без ліків взагалі

Жумаділов наголошує, що міністр Степанов – нефахова людина, яка на своїй посаді «періодично створює системні кризи»

Міністерство охорони здоров'я звинувачує держпідприємство «Медичні закупівлі» у зриві закупівель ліків та медвиробів на суму 950 мільйонів гривень. У відповідь на заяву МОЗ очільник підприємства «Медичні закупівлі» Арсен Жумаділов стверджує, що саме Міністерство охорони здоров'я у 2020 році створило умови для зриву закупівель ліків та медвиробів, і сподівається, що аудит Рахункової палати вкаже на винних у невчасних тендерах.

«Міністре Степанов, … ви особисто несете відповідальність за замах на зрив 100% закупівельної номенклатури минулого року… У минулому році Ви зробили все, аби наші співгромадяни залишились без ліків взагалі. Лише фаховість та висока мотивація команди ДП зменшила цю цифру до 20%. Решту ми встигли закупити. Рекордно швидко, рекордно ефективно із нульовою корупційною складовою. За останнє я вже перепрошував», – наголосив очільник «Медзакупівель».

Він також заявив, що міністр Степанов – нефахова людина, яка на своїй посаді «періодично створює системні кризи».

Жумаділов додав, що невдовзі Рахункова палата має розпочати зовнішній аудит закупівель 2020 року у країні. Об'єктами такої перевірки стануть і Міністерство охорони здоров’я, і ДП «Медичні закупівлі».

«Днями ми опублікували звіт про весь перебіг закупівель у 2020 році. Кожен бажаючий може ознайомитись із ним на наших публічних ресурсах. Впевнені, що ця інформація допоможе адекватно оцінити закупівельний рік 2020 та зробити висновки на закупівельний рік 2021», – йдеться в повідомленні «Медзакупівель».