Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено понад 5 тисяч нових хворих на коронавірус
Вчора з діагнозом ковід госпіталізували 1784 людини
В Україні за минулу добу виявили 5039 нових хворих на коронавірус. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській та Вінницькій областях.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За його даними, за вчора госпіталізували 1 784 особи; померли 124 людини і 6568 осіб одужали.
За добу зробили 43 126 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 26 739, методом ІФА - 16 387).
Від початку пандемії коронавірус виявили в 1 258 094 людей. З них 1 098 944 пацієнтів одужали, а 24 058 — померли від ускладнень коронавірусу.
- м. Київ – 335 випадків;
- Вінницька область – 392 випадки;
- Волинська область – 125 випадків;
- Дніпропетровська область – 306 випадків;
- Донецька область – 156 випадків;
- Житомирська область – 367 випадків;
- Закарпатська область – 368 випадків;
- Запорізька область – 182 випадки;
- Івано-Франківська область – 482 випадки;
- Київська область – 159 випадків;
- Кіровоградська область – 37 випадків;
- Луганська область – 43 випадки;
- Львівська область – 319 випадків;
- Миколаївська область – 83 випадки;
- Одеська область – 155 випадків;
- Полтавська область – 126 випадків;
- Рівненська область – 139 випадків;
- Сумська область – 102 випадки;
- Тернопільська область – 153 випадки;
- Харківська область – 232 випадки;
- Херсонська область – 42 випадки;
- Хмельницька область – 235 випадків;
- Черкаська область – 129 випадків;
- Чернівецька область – 291 випадок;
- Чернігівська область – 81 випадок.