  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено понад 5 тисяч нових хворих на коронавірус

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    <span>Найбільше нових заражень в Івано-Франківській та Вінницькій областях</span> - Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено понад 5 тисяч нових хворих на коронавірус
    Найбільше нових заражень в Івано-Франківській та Вінницькій областях
    Фото з відкритих джерел

    Вчора з діагнозом ковід госпіталізували 1784 людини

    В Україні за минулу добу виявили 5039 нових хворих на коронавірус. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській та Вінницькій областях.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

    За його даними, за вчора госпіталізували 1 784 особи; померли 124 людини і 6568 осіб одужали.

    За добу зробили 43 126 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 26 739, методом ІФА - 16 387).

    Від початку пандемії коронавірус виявили в 1 258 094 людей. З них 1 098 944 пацієнтів одужали, а 24 058 — померли від ускладнень коронавірусу.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та у м. Київ (335).
    Кількість захворювань в регіонах за добу:
    • м. Київ – 335 випадків;
    • Вінницька область – 392 випадки;
    • Волинська область – 125 випадків;
    • Дніпропетровська область – 306 випадків;
    • Донецька область – 156 випадків;
    • Житомирська область – 367 випадків;
    • Закарпатська область – 368 випадків;
    • Запорізька область – 182 випадки;
    • Івано-Франківська область – 482 випадки;
    • Київська область – 159 випадків;
    • Кіровоградська область – 37 випадків;
    • Луганська область – 43 випадки;
    • Львівська область – 319 випадків;
    • Миколаївська область – 83 випадки;
    • Одеська область – 155 випадків;
    • Полтавська область – 126 випадків;
    • Рівненська область – 139 випадків;
    • Сумська область – 102 випадки;
    • Тернопільська область – 153 випадки;
    • Харківська область – 232 випадки;
    • Херсонська область – 42 випадки;
    • Хмельницька область – 235 випадків;
    • Черкаська область – 129 випадків;
    • Чернівецька область – 291 випадок;
    • Чернігівська область – 81 випадок.
    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
    Зазначимо, що днем раніше було зафіксовано 3409 нових хворих на коронавірус. 163 людини 9 лютого померли внаслідок хвороби. За добу 9 лютого з діагнозом ковід було госпіталізовано 2 046 людей. 
    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина Максим Степанов хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies