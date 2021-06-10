Директором Карпатського управління бурових робіт став соліст Львівської опери

Артист сказав, що кидати попередню роботу не буде, а планує поєднувати дві

Ексдепутата Львівської облради від «Свободи» і соліста Львівської опери Романа Ковальчука призначили директором Карпатського управління бурових робіт. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Політичнийтреш».

З призначенням Ковальчука привітали знайомі на його сторінці у фейсбуці. Сам Ковальчук сказав, що кидати попередню роботу не буде, а планує поєднувати дві.

На порталі вказано, що ТОВ «Карпатське УБР» надає допоміжні послуги у сфері добування нафти та природного газу. Зміна керівника сталась 7 червня. Статутний капітал компанії – один мільйон гривень.

Роман Ковальчук є солістом Львівського оперного театру. Він народився у 1968 році у селі Бучина на Львівщині. Навчався у Львівській консерваторії. Працював артистом міманса спочатку в Київському театрі опери та балету, згодом у Львові. Із 2000 року – соліст театру опери та балету у Львові.

Був позаштатним радником голови Львівської обласної ради. Також обирався депутатом Львівської обласної ради та очолював (2013-2015 р.) постійну депутатську комісію з питань культури, духовного відродження, архітектурної спадщини та засобів масової інформації.

Засновник та організатор фестивалю «Бучинські фестини», член асоціації письменників Західного регіону.

Входить у Громадську раду при Львівській обласній державній адміністрації. Має звання заслуженого артиста України.