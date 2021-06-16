Дисертація Киви: як Шкарлет прикриває брехню

Захист дисертації Киви – це історія про брутальну корупцію і фальсифікації у сфері освіти та науки

Журналіст Данило Мокрик на сторінці у Facebook розповів, як у ситуації з захистом дисертації Киви міністр Шкарлет намагається прикрити брехню маніпуляціями.

«Він викотив заяву, що, мовляв, «висловився не зовсім коректно». Але навалив туди маніпулятивних «але», – написав Мокрик.

І нагадав, що в суботу міністр Шкарлет дав інтерв'ю «Радіо Свобода», в якому сказав, що Міністерство не отримувало жодних заперечень щодо дисертації Киви. «У відповідь я написав, що це 28 квітня, через два дні після «захисту дисертації», ми з юристами BIHUS.Info написали в МОН заяву щодо низки порушень і фальсифікацій в дисертації Киви», – підкреслив журналіст.

Мокрик наголосив, що міністр почав маніпулювати, говорячи про звинувачення у брехні. «Моя заява не є брехнею та була озвучена на підставі поточної інформації», – сказав міністр.

Натомість представник ЗМІ наголосив, що звернувся із заявою до МОН 28 квітня. «Відповідь від МОН, що вони все отримали і вивчать, підписана 26 травня. Інтерв'ю Шкарлет дав 12 червня! Яка, вибачте, «поточна інформація»?» – не стримував обурення Мокрик.

І додав, що 28 квітня Громадська рада при МОН закликала Міністерство врахувати інформацію про недопуск журналістів на захист дисертації. І наголосили, що вже сам недопуск є підставою для скасування присвоєння Киві наукового ступеня.

«Щодо недопуску конкретно мене, як журналіста, на цей «захист» Кивиними «тітуханами» вже відкрито кримінальне провадження. Це теж не було «поточною інформацією» для пана міністра Шкарлета станом на 12 червня?», – уточнив журналіст.

Він навів слова міністра: «З появою в ЗМІ інформації про ймовірні непоодинокі порушення під час здобуття наукового ступеня вважаю за необхідне детально перевіряти такі відомості. Відповідне завдання поставлено профільному департаменту МОН».

Мокрик продовжив: « Правда, наприклад, щодо недопуску журналістів на захист зі мною з МОН ніхто не зв'язувався. Хоча інформації про це вже - понад півтора місяці. Видно, це їм для перевірки не потрібно. А жаль. У мене є повний пакет відео цього недопуску. Чи це лише зараз міністр вирішив почати перевіряти?», – підкреслив він.

Журналіст згадав, як Шкарлет висловлювався, що, мовляв, освіта і наука поза прізвищами і політикою.

«Дякуємо за запевнення, пане міністре. Бо ця історія – не про прізвища і не про політику. Вона – про брутальну корупцію і фальсифікації у сфері, за яку ви відповідаєте. Давайте освіта і наука буде поза корупцією і фальсифікаціями», – резюмував Мокрик.

Додамо, що в Міністерстві освіти і науки триває перевірка матеріалів дисертації народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви.

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