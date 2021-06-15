Шкарлет запевнив, що у Міносвіти перевіряють дисертацію Киви

МОН отримало електронний примірник дисертації та атестаційну справу Киви

У Міністерстві освіти і науки триває перевірка матеріалів дисертації народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви. Про це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет написав у Телеграмі.

«МОН отримало електронний примірник дисертації та атестаційну справу здобувача наукового ступеня. Триває перевірка всіх матеріалів, які надійшли. На підставі отриманої інформації експертна рада має провести аналіз наукової роботи, зокрема перевірити її відповідність законодавству у сфері атестації кадрів вищої кваліфікації. Експертна рада у своїй роботі керується виключно вимогами українського законодавства та документально підтвердженими фактами», – написав Шкарлет.

«Прикро, що мій коментар про «відсутність заперечень» на роботу здобувача став підставою для звинувачень у брехні. З одного боку, всі заяви, які надходять до нашого відомства, фіксуються, опрацьовуються й детально вивчаються. З іншого боку, кількість та якість заперечень щодо конкретних наукових робіт серед усіх отриманих звернень визначає експертна рада, встановлюючи їх належність до компетенції, та перевіряє на відповідність дійсності», – заявив очільник МОН.

Шкарлет зауважив: «Вважаю, що з урахуванням отримання міністерством кількох різних листів щодо здобувача про «проведення розслідування обставин захисту» та про ознаки «внесення неправдивих даних здобувачем до дисертації» в ефірі програми Радіо Свобода я висловився не зовсім коректно. Проте, моя заява не є брехнею та була озвучена на підставі поточної інформації. Експертна рада після опрацювання отриманих листів офіційно визначить, які з них є запереченнями (мають пряме відношення до наукової роботи), та врахує їх під час складання експертного висновку».

Міністр наголосив, що з появою у ЗМІ інформації про ймовірні непоодинокі порушення під час здобуття наукового ступеня вважає за необхідне детально перевіряти такі відомості. Відповідне завдання поставлено профільному департаменту МОН.

«Хочу вкотре наголосити, що освіта і наука поза прізвищами та політикою», – заявив Шкарлет.

Раніше, одіозний народний депутат Кива привітав науковців з Днем науки і заявив, що постраждав через свою наукову діяльність, як свого часу Микола Коперник та Галілео Галілей.