«Дитяче Євробачення - 2017»: вперше можна голосувати за свою країну

Онлайн-голосування буде закрито 26 листопада перед прямим ефіром фіналу «Дитячого Євробачення - 2017»

26 листопада пройде фінал 15-го конкурсу «Дитяче Євробачення - 2017», на якому вперше можна підтримати учасника зі своєї країни за допомогою онлайн-голосування. З 24 по 26 листопада на сайті конкурсу можна подивитися відео репетицій всіх учасників і визначити для себе трійку, четвірку або п'ятірку найкращих виконавців. При цьому



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Онлайн-голосування буде закрито 26 листопада перед прямим ефіром фіналу «Дитячого Євробачення - 2017»

26 листопада пройде фінал 15-го конкурсу «Дитяче Євробачення - 2017», на якому вперше можна підтримати учасника зі своєї країни за допомогою онлайн-голосування.

З 24 по 26 листопада на сайті конкурсу можна подивитися відео репетицій всіх учасників і визначити для себе трійку, четвірку або п'ятірку найкращих виконавців. При цьому можна голосувати і за свою країну.

Це онлайн-голосування буде закрито 26 листопада перед прямим ефіром фіналу. Але відкриється воно знову після виступу всіх учасників. Тоді голосувати можна буде 15 хвилин.

Від загальної суми балів голоси глядачів складуть 50%, інші 50% - голоси журі.

Проголосувати можна за посиланням.

Нагадаємо, Анастасія Багінська з піснею «Не зупиняй» стала переможницею національного відбору на дитяче «Євробачення-2017».

Вона представить Україну на міжнародному конкурсі, що пройде 26 листопада в столиці Грузії Тбілісі