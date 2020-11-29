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    Дитяче «Євробачення 2020»: хто переміг та яке місце посіла Україна

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    <p>Переможницею конкурсу стала представниця Франції Valentina з піснею J'imagine</p> - Дитяче «Євробачення 2020»: хто переміг та яке місце посіла Україна

    Переможницею конкурсу стала представниця Франції Valentina з піснею J'imagine

    Цьогорічний конкурс Дитячого «Євробачення» у зв’язку з пандемією коронавірусу відбувався у змішаному режимі:

    У неділю, 29 листопада, відбувся Гранд-фінал Дитячого пісенного конкурсу «Євробачення-2020».

    Переможницею стала представниця Франції Valentina з піснею J'imagine, яка отримала найбільшу кількість балів – 200.

    Друге і третє місце у пісенному конкурсі здобули представники Казахстану та Іспанії. Представник України Олександр Балабанов посів сьоме місце з 12, здобувши 106 балів.

    Голоси глядачів визначили 50% результату, другу половину – вирішили журі.

    Голосування за переможця розпочалося на офіційному сайті Дитячого Євробачення 27 листопада і тривало до 29 листопада.

    Цьогорічний конкурс Дитячого «Євробачення» у зв’язку з пандемією коронавірусу відбувався у змішаному режимі: ведучі конкурсу перебували на сцені у Варшаві, а всі учасники – у своїх країнах.

    Зазначимо, що цьогорічній переможниці – співачці Valentina – 11 років. В шість років вона брала участь у французькому конкурсі The Voice Kids. Зараз вона є учасницею гурту Kids United Nouvelle Génération.

    Теги: Євробачення діти музика конкурс Україна
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