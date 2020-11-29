Дитяче «Євробачення 2020»: хто переміг та яке місце посіла Україна
Переможницею конкурсу стала представниця Франції Valentina з піснею J'imagine
Цьогорічний конкурс Дитячого «Євробачення» у зв’язку з пандемією коронавірусу відбувався у змішаному режимі:
У неділю, 29 листопада, відбувся Гранд-фінал Дитячого пісенного конкурсу «Євробачення-2020».
Переможницею стала представниця Франції Valentina з піснею J'imagine, яка отримала найбільшу кількість балів – 200.
Our brilliant #JESC2020 winner!— Junior Eurovision (@EurovisionJr) November 29, 2020
Valentina - 'J'imagine' #MoveTheWorld #Eurovision pic.twitter.com/1e5KWtWB2E
Друге і третє місце у пісенному конкурсі здобули представники Казахстану та Іспанії. Представник України Олександр Балабанов посів сьоме місце з 12, здобувши 106 балів.
Голоси глядачів визначили 50% результату, другу половину – вирішили журі.
Голосування за переможця розпочалося на офіційному сайті Дитячого Євробачення 27 листопада і тривало до 29 листопада.
Цьогорічний конкурс Дитячого «Євробачення» у зв’язку з пандемією коронавірусу відбувався у змішаному режимі: ведучі конкурсу перебували на сцені у Варшаві, а всі учасники – у своїх країнах.
Зазначимо, що цьогорічній переможниці – співачці Valentina – 11 років. В шість років вона брала участь у французькому конкурсі The Voice Kids. Зараз вона є учасницею гурту Kids United Nouvelle Génération.