Євробачення-2021: стало відомо, які країни візьмуть участь у конкурсі



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Євробачення-2021 має відбутися у Роттердамі

Участь у Євробаченні-2021 підтвердила 41 країна

У міжнародному музичному пісенному конкурсі Євробачення-2021 візьме участь 41 країна. Фінал відбудеться 22 травня, повідомляють організатори заходу.

«Мовники 41 країни візьмуть участь у музичному конкурсі Євробачення, яке пройде в наступному році», - сказано в повідомленні. У скасованому конкурсі 2020 року також ще планували змагатися представники 41 країни.

Так, зокрема, у конкурсі візьмуть участь Україна, Великобританія, Іспанія, Італія, Кіпр, Чехія, Мальта, Росія, Австралія, Норвегія, Греція, Австрія, Франція, Німеччина, Вірменія, Азербайджан, Молдова та інші.

Нагадаємо, що Євробачення-2020 мало відбутися в нідерландському місті Роттердам, але через пандемію коронавірусу шоу було скасовано.

У 2021 році організатори конкурсу планують провести три живих шоу для аудиторії приблизно в 180 мільйонів осіб. «Для досягнення цієї мети ми працюємо над розширеним протоколом, який дозволить гарантувати безпеку здоров'я співробітників, учасників, преси і гостей конкурсу настільки, скільки це можливо», - підкреслили в прес-службі.

Рішення про те, за яким саме варіантом проходитиме Євробачення (звичайний формат, з обмеженнями чи для окремих країн-учасниць в онлайн-форматі), приймуть на початку наступного року.

Нагадаємо, у вересні були представлені чотири сценарії проведення Євробачення-2021.

Дитяче Євробачення-2020 відбудеться дистанційно 29 листопада. Представником від України на Дитячому Євробаченні-2020 стане Олександр Балабанов із піснею «Відкривай».