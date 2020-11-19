Організатори Євробачення оголосили нові правила проведення конкурсу

Артисти повинні будуть попередньо записати свої виступи для Євробачення-2021

Організатори міжнародного музичного конкурсу Євробачення розкрили правила його проведення в 2021 році. Відповідне повідомлення вони опублікували на офіційному сайті конкурсу.

Згідно з новими правилами, артисти повинні будуть попередньо записати свої виступи для Євробачення-2021 на випадок, якщо вони не зможуть виступити на ньому наживо. Запис виступу буде гарантом виступу музиканта на конкурсі. За зйомку музичного кліпу для участі в Євробаченні буде відповідати національний мовник кожної країни, а організатори конкурсу будуть спостерігати за записом виступу в онлайн-форматі і забезпечувати чесність змагання.

Запис має бути унікальним, його заборонено публікувати до конкурсу, який відбудеться в травні. А надіслати відео необхідно до кінця березня.

Раніше організатори Євробачення представили чотири сценарії проведення заходу в 2021 році. Формат конкурсу буде залежати від епідеміологічної ситуації в світі. Один з варіантів передбачає проведення конкурсу в концертному залі Ahoy в Роттердамі (Нідерланди), де будуть присутні журі та глядачі. Також розглядається можливість проведення Євробачення повністю в онлайн-форматі.

Також нагадаємо, що нового жеребкування півфіналів не буде. Організатори конкурсу вирішили залишити в силі результати жеребкування півфіналів, проведені до конкурсу 2020 року, який не відбувся через коронавірус.

Відомо, що в першому півфіналі (18 травня 2021 року) братимуть участь виконавці з Німеччини, Італії, Нідерландів, Північної Македонії, Білорусі, Литви, Швеції, Словенії, Австралії, Ірландії, Росії, Норвегії, Кіпру, Хорватії, Азербайджану, Мальти, Ізраїлю, України, Румунії та Бельгії. У другому півфіналі (21 травня 2021 роки) на сцену вийдуть артисти з Франції, Іспанії, Великобританії, Австрії, Молдови, Польщі, Сан–Марино, Сербії, Ісландії, Чехії, Греції, Естонії, Данії, Болгарії, Швейцарії, Фінляндії, Вірменії, Латвії, Грузії, Португалії та Албанії.

Фінал музичного конкурсу Євробачення–2021 пройде 22 травня в Роттердамі в концертному залі Ahoy під колишнім гаслом.

Нагадаємо, що Євробачення-2020 мало відбутися в нідерландському місті Роттердам, але через пандемію коронавірусу шоу було скасовано.

У 2021 році організатори конкурсу планують провести три живих шоу для аудиторії приблизно в 180 мільйонів осіб. «Для досягнення цієї мети ми працюємо над розширеним протоколом, який дозволить гарантувати безпеку здоров'я співробітників, учасників, преси і гостей конкурсу настільки, скільки це можливо», - підкреслили в прес-службі.

Рішення про те, за яким саме варіантом проходитиме Євробачення (звичайний формат, з обмеженнями чи для окремих країн-учасниць в онлайн-форматі), приймуть на початку наступного року.

Нагадаємо, у вересні були представлені чотири сценарії проведення Євробачення-2021.

Дитяче Євробачення-2020 відбудеться дистанційно 29 листопада. Представником від України на Дитячому Євробаченні-2020 стане Олександр Балабанов із піснею «Відкривай».



