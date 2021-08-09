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    Дивовижний зорепад. Коли відбудеться пік Персеїди (відео)

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    Джерелом Персеїд є комета Свіфта-Таттла - Дивовижний зорепад. Коли відбудеться пік Персеїди (відео)
    Джерелом Персеїд є комета Свіфта-Таттла
    Фото з відкритих джерел

    Цього року Місяць не завадить дивитися «небесне шоу»

    Щорічний метеорний потік з боку сузір'я Персея в 2021 році можна спостерігати з 17 липня по 24 серпня. Свого піку Персеїди досягнуть в ніч з 11 на 12 серпня. В YouTube запустили кілька онлайн трансляцій.

    В ніч з 11 на 12 серпня можна буде побачити до 60 метеорів на годину. Швидкість потоку Персеїди складе 30-40 кілометрів на годину. Найкраще їх буде видно між північчю і світанком. Падаючі зірки можна буде спостерігати не тільки в цю ніч, а до кінця тижня.

    Вдало, що в цьому році Місяць не завадить дивитися «небесне шоу» – в ніч піку Персеїд він буде освітлений всього на 13%, в небі буде видно лише вузьку смужку місячного диска. Аби максимально насолодитися видовищем, варто спостерігати Персеїди якнайдалі від штучних джерел світла. Джерелом Персеїд є комета Свіфта-Таттла. Її пилові частинки невеликого розміру згорають в атмосфері Землі, утворюючи метеорний потік.

    Щороку в серпні наша планета проходить крізь шлейф пилових частинок від комети Свіфта–Таттла і люди можуть спостерігати зорепад.

    Додамо, що цього року очікується близько 100 метеорів на годину – набагато більше, ніж під час інших зорепадів.

    Нагадаємо, що в червні в різних куточках нашої планети люди могли спостерігати за досить рідкісним повним місяцем, який прозвали «полуничним».

    Також жителі багатьох країн могли спостерігали за повним місячним затемненням.

    Теги: космос Планета Земля
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    Дивовижний зорепад. Коли відбудеться пік Персеїди (відео)