Дивовижний зорепад. Коли відбудеться пік Персеїди (відео)

Цього року Місяць не завадить дивитися «небесне шоу»

Щорічний метеорний потік з боку сузір'я Персея в 2021 році можна спостерігати з 17 липня по 24 серпня. Свого піку Персеїди досягнуть в ніч з 11 на 12 серпня. В YouTube запустили кілька онлайн трансляцій.

В ніч з 11 на 12 серпня можна буде побачити до 60 метеорів на годину. Швидкість потоку Персеїди складе 30-40 кілометрів на годину. Найкраще їх буде видно між північчю і світанком. Падаючі зірки можна буде спостерігати не тільки в цю ніч, а до кінця тижня.

Вдало, що в цьому році Місяць не завадить дивитися «небесне шоу» – в ніч піку Персеїд він буде освітлений всього на 13%, в небі буде видно лише вузьку смужку місячного диска. Аби максимально насолодитися видовищем, варто спостерігати Персеїди якнайдалі від штучних джерел світла. Джерелом Персеїд є комета Свіфта-Таттла. Її пилові частинки невеликого розміру згорають в атмосфері Землі, утворюючи метеорний потік.

Щороку в серпні наша планета проходить крізь шлейф пилових частинок від комети Свіфта–Таттла і люди можуть спостерігати зорепад.

Додамо, що цього року очікується близько 100 метеорів на годину – набагато більше, ніж під час інших зорепадів.

Нагадаємо, що в червні в різних куточках нашої планети люди могли спостерігати за досить рідкісним повним місяцем, який прозвали «полуничним».

Також жителі багатьох країн могли спостерігали за повним місячним затемненням.