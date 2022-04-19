Продовження воєнного стану: РНБО просить ще 30 діб

Попередні два укази Зеленського про воєнний стан також охоплювали періоди у 30 днів

Попередні два укази Зеленського про воєнний стан також охоплювали періоди у 30 днів

На сайті парламенту вже з’явилась пояснювальна записка до проєкту закону авторства секретаря РНБО

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №7300 «Про затвердження указу президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». На сайті парламенту вже з’явилась пояснювальна записка до проєкту закону авторства секретаря РНБО Олексія Данілова.

У документі йдеться, що, у зв'язку із триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України, строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

За предметом правового регулювання законопроєкт належить до сфери національної безпеки і оборони.

Реалізація відповідного закону потребуватиме додаткових фінансових витрат із державного бюджету.

Законопроєкт не потребує погодження органами державної влади.

Коли парламент розгляне проєкту закону наразі не повідомляється.

Нагадаємо, Україна ввела режим воєнного стану вранці 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав єдиний спосіб швидко закінчити війну.

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