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    Банкір, який пропонував зробити Путіна імператором, отямився

    Російський банкір написав у соцмережі пост, у якому засудив війну з Україною&nbsp; - Банкір, який пропонував зробити Путіна імператором, отямився
    Російський банкір написав у соцмережі пост, у якому засудив війну з Україною 
    фото: Олег Тіньков /Instagram

    Тіньков назвав росіян, які підтримують Z-операцію, дебілами

    Засновник одного і найбільших банків Росії Олег Тіньков несподівано виступив проти війни в Україні, хоча раніше активно підтримував ідею величі Володимира Путіна. Кілька годин тому банкір опублікував відповідний пост на своїй сторінці в Instagram.

    Тіньков заявив, що не бачить жодного бенефіціара цієї божевільної війни. Мовляв, гинуть невинні люди та солдати. Щоправда, він не уточнив чи має на увазі передусім українських військових, чи говорить про солдатів російської армії.

    «Генерали, прокинувшись з похмілля, зрозуміли, що в них г*вно-армія. А звідки армія буде хороша, якщо все інше в країні г*вно й погрузло в ніпотизмі, холуйсті та чиноповажанні?» – написав банкір.

    Тіньков також напророкував нелегкі часи російській «золотій молоді». Мовляв, діти кремлівських чиновників тепер влітку не поїдуть на Середземне море.

    «Звичайно є дебіли, що малюють Z, але дебілів у будь-якій країні 10%», – написав російський банкір.

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    photo_2022-04-19_17-00-41

    Зауважимо, що соціологічні дослідження показують зовсім іншу картину, ніж та, про яку пише Олег Тіньков.

    За даними соціологів і журналістів, фашизм Путіна підтримують 83% росіян.


    Теги: росія війна Україна
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    Банкір, який пропонував зробити Путіна імператором, отямився