«Диявол по сусідству». Netflix покаже серіал про українця, якого судили за масове вбивство євреїв



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Іван Дем'янюк працював щонайменше в чотирьох концтаборах

Дем'янюка обвинувачували у причетності до загибелі євреїв у різних концентраційних таборах

Стримінговий сервіс Netflix 4 листопада випустить серіал «Диявол по сусідству» про американця Івана Дем'янюка, який був родом з України і якого обвинувачували у сприянні вбивству 27,9 тис. євреїв за часів Другої світової війни. Netflix 23 жовтня опублікував трейлер серіалу.



Дем'янюк у 1958 році отримав американське громадянство і працював у США автомеханіком. Наприкінці 1970-х його обвинуватили в тому, що він співпрацював із СС і працював у концентраційному таборі «Треблінка», який розташований поблизу Варшави.



Серед полонених наглядач Дем'янюк, який керував подаванням газу в камери, прославився особливою жорстокістю до ув'язнених. Його називали Іваном Грозним через застосування тортур.





Як пише Der Spiegel, у 1988 році Єрусалимський суд засудив його до смертної кари, але за кілька років завдяки тому, що у свідченнях засуджених у СРСР охоронців «Треблінки» під прізвищем Івана Грозного зазначали «Марченко», Дем'янюка звільнили.



У 2001 році справу поновили у США через архівні матеріали, згідно з якими Дем'янюк працював у концтаборах «Собібор», «Майданек», «Травники» і «Флоссенбюрг». Українець стверджував, що він не винуватий.



Як пише «Німецька хвиля», у 2011 році Земельний суд у Мюнхені позбавив його волі на п'ять років. Суд визнав доведеним, що Дем'янюк свідомо брав участь у вбивстві євреїв.



До розгляду апеляції його помістили в будинок для літніх людей у баварському курортному містечку Бад-Файльнбах, де Дем'янюк помер у 2012 році у 91 рік.



