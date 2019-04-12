Діючий глава Індонезії напередодні виборів лідирує в опитуваннях громадської думки



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Очікується, що Відодо зможе отримати від 54% до 57% голосів виборців

Вибори президента Індонезії - найбільшої мусульманської країни світу, відбудуться 17 квітня

Опитування громадської думки в Індонезії фіксують, що діючий глава держави Джокові Відодо випереджає свого головного конкурента на виборах президента колишнього генерала Прабово Субіанто.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Очікується, що Відодо зможе отримати від 54% до 57% голосів виборців. В той же час його конкурент може розраховувати на підтримку на рівні 32-37% голосів.

Проте Субіанто заперечує такі результати соціологічних досліджень, заявляючи про те, що масові мітинги на його підтримку є ознакою набагато більшої популярності.

Також соціологи з’ясували, що кількість тих, хто не визначився із вибором, зменшилася із 25% до 6,3%.

Вибори президента Індонезії відбудуться 17 квітня.

Нагадаємо, у столиці Індонезії Джакарті 23 березня відбулася церемонія на честь завершення будівництва першого в країні метрополітену.