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    Для фінансування України ЄС випустить спеціальні боргові папери – Politico

    Гроші потрібні на соціалку, а також на військові витрати - Для фінансування України ЄС випустить спеціальні боргові папери – Politico
    Гроші потрібні на соціалку, а також на військові витрати
    фото з відкритих джерел

    Україна потребує щомісячної підтримки на рівні €5 млрд

    Європейська комісія планує випустити нові боргові папери ЄС для покриття короткострокових потреб України у фінансуванні протягом наступних трьох місяців. Офіційно про цей план заявлять 18 травня. Про це повідомляє Politico.

    План залучення коштів на підтримку України буде схожий на програму Sure, яка використовувалася під час пандемії для збору коштів для тимчасових безробітних.

    Видання нагадує, за даними українського уряду і МВФ, Україна потребує щомісячної підтримки на рівні €5 млрд – ці кошти мають піти на соціальні витрати, а також на військові витрати.

    Тобто на найближчі три місяці Україна потребує €15 млрд. Третину з цієї суми обіцяють надати Сполучені Штати.

    6 травня Єврокомісія поінформувала послів ЄС про план подолання цього розриву, що являє собою випуск боргових паперів ЄК на основі гарантій, наданих країнами ЄС. Примітно, що ЄК заявила про необхідність отримання гарантій на €25 млрд гарантій, що дозволить залучити для України, в разі необхідності, до €100 млрд.

    Як повідомляють джерела Politico, кілька країн, у тому числі Німеччина, Австрія і Греція, попросили ЄК надати альтернативні варіанти фінансування, а президент Франції хоче винести це питання на обговорення глав держав і урядів в кінці травня.

    Нагадаємо, обсяг військової допомоги від США планують збільшити.

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    Теги: Австрія ЄС росія окупанти Суми МВФ Німеччина Єврокомісія війна Греція військові фінансування Україна президент окупація #stoprussia
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    Для фінансування України ЄС випустить спеціальні боргові папери – Politico