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    Частину автомобільних номерів в Україні змінять

    Автомобільні номери із забороненими символами поміняють - Частину автомобільних номерів в Україні змінять
    Автомобільні номери із забороненими символами поміняють
    фото: Богдан Драп'ятий/ Facebook

    Зі знаків видалять кілька символів

    Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий анонсував зміну номерних знаків для електромобілів. З 9 травня на номерах будуть відсутні символи «V» і «Z». Про це повідомив у Facebook заступник міністра МВС.

    Електромобілі в Україні отримають номерні знаки нової серії. Вони не будуть використовувати букву «V» і «Z». Тепер електрокари отримуватимуть номери з буквосполученням, яке починається з «Y».

    Заступник міністра також зазначив, що автомобілісти, на чиїх автомобілях присутні заборонені в Україні символи, в сервісних центрах МВС можуть отримати номерні знаки нової серії.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що власники електромобілів можуть обрати собі зелені номерні знаки.

    Раніше стали відомі деталі щодо отримання водійських посвідчень під час воєнного стану: які зміни запроваджено.

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    Теги: росія МВС окупанти війна Електромобілі Україна окупація #stoprussia
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    Частину автомобільних номерів в Україні змінять