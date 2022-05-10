Частину автомобільних номерів в Україні змінять

Зі знаків видалять кілька символів

Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий анонсував зміну номерних знаків для електромобілів. З 9 травня на номерах будуть відсутні символи «V» і «Z». Про це повідомив у Facebook заступник міністра МВС.

Електромобілі в Україні отримають номерні знаки нової серії. Вони не будуть використовувати букву «V» і «Z». Тепер електрокари отримуватимуть номери з буквосполученням, яке починається з «Y».

Заступник міністра також зазначив, що автомобілісти, на чиїх автомобілях присутні заборонені в Україні символи, в сервісних центрах МВС можуть отримати номерні знаки нової серії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що власники електромобілів можуть обрати собі зелені номерні знаки.

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