Три помилки, які Україна має зараз виправляти

Уряд та громадяни мають багато роботи, аби наблизити нашу Перемогу

Під час героїчного супротиву українського народу дуже багато інститутів і конкретних людей в Україні проявили себе неочікуване сильно. Збройні Сили України вже не потребують додаткових компліментів. Як Нацбанк утримував банківську систему під час кризи будуть вивчати у провідних економічних університетах світу. Бо навряд чи були приклади, коли країна перебуває під тиском такої збройної агресії і одночасно спроможна утримати курс валюти стабільним, навіть на чорному ринку. І є ще багато прикладів, чи то у цифровій трансформації, чи то у енергетиків.

Але є і помилки. І про них треба говорити. Щоб їх не повторювати.

Помилка номер один

Це помітили всі, у кого є авто.

Державне регулювання цін на бензин. В принципі будь-яке державне регулювання завжди погана ідея. І завжди має лишень один наслідок. Той товар, ціну якого ви регулюєте, зникає з полиць. Здається, останні роки в Венесуелі це продемонструквали всьому світу. Але ми вирішили повторити.

Звісно, ситуація і так складна і причин проблем на ринку багато. Це і ракетні удари росіян. Це і значні потреби збройних сил, які накладаються на посівну. Але як раз в такій ситуаціі треба поводитись обережно, а не повторювати стратегію слона у посудній лавці. А держава завжди себе так веде, коли влізає в економіку. І цінові обмеження, які на фоні дорогої нафти, вимагали від бізнесу продавати бензин іноді навіть дешевше собівартості не могли не привести до дефіциту.

Це помилка, її треба вивчити і ніколи не повторювати.

Друга помилка

Це дивна суміш із популізма і добрих намірів. А саме впровадження нульового мита на ввезення автівок під час військового стану. І ми зараз не говоримо про те, які там мають бути мита взагалі, високі чи низькі. Це не предмет дискусії.

Мова саме про введення нульових мит в поточній ситуації. В той момент, коли Найбанк всіляко обмежує імпорт, що має сприяти валютній стабільності, раптом відкривається таке вікно для виводу грошей з країни. На продукти явно не критичного імпорту. Так що тут мова не тільки про втрати податкові від відміни мита, але й про суми, які виводяться з країни під час війни. Не говорячи вже про логістичні проблеми, які виникають на кордоні через черги охочих скористатися війною для покупки дешевих авто. Не кажучи вже про ті думки, які виникають у дуже сильно допомогаючих нам поляків, які бачать черги з віп авто, які закупають бідеі і страждаючи українці.

Так, є питання потреб фронту і волонтерів. Але для «бандеромобілів» можно було робити окремі виключення, це дуже специфічні авто. Як і для власників авто, які були знищені рашистами. Але щось підказує, що множина тих, хто втратив авто і тих, хто завозить зараз нові автівки з Польші, не дуже й перетинається.

Треба визнати, що це була помилка. І як умога скоріше ії виправити.

І третя помилка, яка тільки назріває

Уряд пропонує збільшити військовий збір удвічі. До трьох відсотків. І так, у Мініфіна мають бути розрахунки, як це може збільшити надходження до бюджету. Але чи є розрахунки, скільки людей через це втратить роботу. Це пряме збільшення тиску на білий бізнес, який намагається зараз працювати і платити білу зарплатню.

Не дуже логічно збільшувати тиск на бізнес в той момент, коли критично важливо зберегти кожне робоче місце. Бо цього року не тілтки рекордно впаде українське ввп, але й рекордно зросте безробіття. І держава має робити все, щоб зменьшити його рівень, а не тиснути на бізнес, підштовхуючи його до зменьшення кількості робітників.

Це та помилка, яку ще не зробили. Але яка може бути дуже дорогою.

Джерело: блог Сергія Фурси

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.