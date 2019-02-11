Для українських військових модернізували понад сотню танків Т-64



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Скріншот: facebook.com / Петро Порошенко

Харківський бронетанковий завод провів модернізацію понад сотні Т-64 зразка 2017 року, цих машин достатньо для переозброєння цілої танкової бригади

Для української армії модернізували понад сотню танків Т-64, яких достатньо для переозброєння цілої танкової бригади. Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Facebook.

«Кращі бойові можливості, сучасні тепловізори, захищений цифровий зв’язок, супутникова навігація і новий динамічний захист отримали наші танкісти завдяки фахівцям української оборонки. ДП «Харківський бронетанковий завод» провів модернізацію понад сотні Т-64 зразка 2017 року», – повідомив президент.

З його слів, цих машин достатньо для переозброєння цілої танкової бригади.

«Наша мета – переорієнтуватися на виробництво нового озброєння та перехід на стандарти НАТО», – додав uлава держави.

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