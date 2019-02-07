У Швеції запідозрили Росію у підготовці до масштабної війни
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Експерти проаналізували військові навчання РФ у 2009-2017 роках
Шведські експерти підозрюють, що російська армія готується до участі у масштабних військових конфліктах. Про це йдеться в доповіді, що підготував Шведський інститут оборонних досліджень.
Як зазначається у доповіді, експерти проаналізували військові навчання РФ у 2009-2017 роках.
«З 2009 року російська армія, що раніше брала участь в декількох локальних конфліктах, стала готуватися до тривалих регіональних воєн з противниками масштабів Китаю і НАТО», - вважають шведські експерти.
Також вони повідомили, що за останні роки російська армія помітно підвищила боєготовність і здатна швидко переходити від виконання завдань мирного часу до ведення війни.
«Росія готова використовувати військові методи. Важливо розуміти, як це може відбуватися у гіршому зі сценаріїв. Військові навчання дають уявлення про це», - заявив керівник дослідження Юхан Нурберг.