До Асоціації міст України вступило ще 49 членів, - Кличко



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Фото: kiev.klichko.org

Таким чином кількість членів Асоціації міст України збільшилася до 830

До Асоціації міст України вступило 49 нових членів. Про це заявив голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко на засіданні правління Асоціації, яке відбувається у Києві.

«Наша Асоціація збільшується. За період після попереднього засідання правління, що відбулося 18 червня, до нас надійшло 49 рішень місцевих рад про вступ до Асоціації. З них 43 є об’єднаними територіальними громадами», - зазначив Кличко. Таким чином, кількість членів Асоціації міст України збільшилася до 830.

Нагадаємо, голова Асоціації міст України Віталій Кличко 12 вересня зустрівся зі спеціальним посланником уряду Федеративної Республіки Німеччини з питань децентралізації Георгом Мільбрадтом. На зустрічі обговорили політичну ситуацію в Україні та ті виклики, що постали перед місцевим самоврядуванням.

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