Прокуратура назвала терактом загибель сапера у «сірій зоні» на Донбасі



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Під час роботи саперів стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмету, внаслідок чого загинув 30-річний старший сапер відділення піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування

Піротехніки ДСНС розміновували територію поблизу водогону насосної станції Сіверський-Донецьк-Донбасс

Прокуратура Донецької області назвала загибель одного та поранення двох спеціалістів групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування у «сірій зоні» терактом. Про це повідомляє прес-служба відомства.

«Під процесуальним керівництвом Костянтинівської місцевої прокуратури розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) КК України», - вказали у прокуратурі.

Як повідомлялося, на Донбасі під час розмінування загинув піротехнік ДСНС.

За даними відомства, 9 квітня, о 10:30, група піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ у Донецькій області у складі 4 осіб та 1 одиниці техніки проводила роботи з обстеження та очищення ділянок місцевості від вибухонебезпечних предметів.

Зокрема, група виконувала ремонтно-відновлювальні роботи ділянки напірного трубопроводу діаметром 2 300 мм від насосної станції 3-го підйому каналу «Сіверський Донець – Донбас» в районі населеного пункту Зайцеве Бахмутського району.

«Під час роботи спеціалістів у «сірій зоні» стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмету, внаслідок чого 30-річний старший сапер відділення піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування загинув, а 24-річний начальник відділення та 26-річний сапер отримали поранення», - вказали у прокуратурі.

Поранених з проникаючим пораненням передпліччя, травмою грудної клітини та крововтратою завезли до Бахмутської центральної міської лікарні.

Наразі проводяться заходи щодо евакуації піротехніків з «сірої зони».