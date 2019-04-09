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    Події в Україні

    Прокуратура назвала терактом загибель сапера у «сірій зоні» на Донбасі

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    Під час роботи саперів стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмету, внаслідок чого загинув 30-річний старший сапер відділення піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування - Прокуратура назвала терактом загибель сапера у «сірій зоні» на Донбасі
    Під час роботи саперів стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмету, внаслідок чого загинув 30-річний старший сапер відділення піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування

    Піротехніки ДСНС розміновували територію поблизу водогону насосної станції Сіверський-Донецьк-Донбасс

    Прокуратура Донецької області назвала загибель одного та поранення двох спеціалістів групи піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування у «сірій зоні» терактом. Про це повідомляє прес-служба відомства.

    «Під процесуальним керівництвом Костянтинівської місцевої прокуратури розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) КК України», - вказали у прокуратурі.

    Як повідомлялося, на Донбасі під час розмінування загинув піротехнік ДСНС.

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    За даними відомства, 9 квітня, о 10:30, група піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ у Донецькій області у складі 4 осіб та 1 одиниці техніки проводила роботи з обстеження та очищення ділянок місцевості від вибухонебезпечних предметів.

    Зокрема, група виконувала ремонтно-відновлювальні роботи ділянки напірного трубопроводу діаметром 2 300 мм від насосної станції 3-го підйому каналу «Сіверський Донець – Донбас» в районі населеного пункту Зайцеве Бахмутського району.

    «Під час роботи спеціалістів у «сірій зоні» стався вибух невідомого вибухонебезпечного предмету, внаслідок чого 30-річний старший сапер відділення піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування загинув, а 24-річний начальник відділення та 26-річний сапер отримали поранення», - вказали у прокуратурі.

    Поранених з проникаючим пораненням передпліччя, травмою грудної клітини та крововтратою завезли до Бахмутської центральної міської лікарні.

    Наразі проводяться заходи щодо евакуації піротехніків з «сірої зони».

    Як повідомлялося, у районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі 8 квітня збройні формування Російської Федерації 13 разів обстріляли українські позиції, один військовий загинув, троє отримали поранення.

    Нагадаємо, що у Верхньоторецькому Донецької області під час прибирання на кладовищі підірвалася мирна жителька. За даними поліції, вибух стався, коли вона потягнула з могили штучні квіти.

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