Україна готується визнати злочинні дії РФ геноцидом української нації

В Україні зафіксовані масові катування і вбивства цивільного населення російськими окупантами

У Верховній Раді група народних депутатів 4 квітня зареєструвала проєкт постанови «Про здійснюваний Російською Федерацією геноцид української нації». Про це передає «Главком».

У проєкті постанови прописано:

визнати злочинні дії Російської Федерації, що тривають на території України з 24 лютого 2022 року, геноцидом української нації;

правоохоронним органам України вжити вичерпних заходів для забезпечення розслідування злочину геноциду і притягнення винних до встановленої законом кримінальної відповідальності через механізми національного та міжнародного судочинства;

закликати іноземні держави та міжнародні організації сприяти розслідуванню злочинів Російської Федерації, її збройних формувань та репресивних органів на території України, забезпечити невідворотність покарання організаторів і виконавців цих злочинів, надати Україні необхідну зброю та іншу допомогу в протидії російській агресії;

доручити Кабінету міністрів України вжити заходів з ушанування пам’яті жертв геноциду української нації, надання допомоги потерпілим та родинам загиблих.

Автори проєкту постанови наголосили, що російське збройне вторгнення в Україну супроводжується численними воєнними злочинами російських окупантів. Зокрема, зафіксовані масові катування і вбивства цивільного населення, руйнування житлових та громадських будівель у населених пунктах, інфраструктури життєзабезпечення, позбавлення доступу людей до їжі, води, медичної допомоги, цілеспрямовані затримання і вбивства на тимчасово окупованих територіях державних діячів, працівників освіти й культури, священнослужителів, громадських активістів, примусові депортації цивільного населення до Росії.

«В сукупності дії Російської Федерації на території України мають ознаки геноциду, визначені статтею ІІ Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього і спрямовані на знищення української нації. Такі дії є жахливим злочином проти людяності, загрожують самому існуванню України і українців і потребують негайної реакції українського парламенту», – наголосили обранці.

Нагадаємо, що в Україні триває 42-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.