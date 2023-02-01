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До Києва прибула віце-президентка Бундестагу (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Києва прибула віце-президентка Бундестагу (фото)
Фото: Катрін Герінг-Екардт/Твіттер

Катрін Герінг-Екардт буде знайомитися з гуманітарною ситуацією в Україні

Сьогодні, 1 лютого, до Києва прибула з робочим візитом віце-президентка німецького Бундестагу Катрін Герінг-Екардт. Вона буде знайомитися з гуманітарною ситуацією в Україні. Про це Герінг-Екардт повідомила у Твіттері.

До Києва прибула віце-президентка Бундестагу (фото) фото 1

«Київ. Я приїхала сюди сьогодні нічним потягом. Українці захищають свою країну та нашу спільну свободу. Я захоплююся їхньою мужністю. Найближчими днями я хотів б скласти уявлення про відбудову, гуманітарну ситуацію та важкі будні на місцях», – написала віцеспікерка.

До Києва прибула віце-президентка Бундестагу (фото) фото 2

Нагадаємо, Німеччина передала новий пакет допомоги для ЗСУ. Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина – від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації. У німецькому уряді підкреслили, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.

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Теги: Німеччина Бундестаг українці озброєння

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