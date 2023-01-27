Німеччина передала новий пакет допомоги для ЗСУ: що до нього увійшло
Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу
Влада Німеччини надала новий пакет військової допомоги для Збройних сил України. До нього увійшли ракети для комплексів ППО IRIS-T. Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.
Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина – від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації. У німецькому уряді підкреслили, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшло наступне:
- ракети для комплексів ППО IRIS-T;
- тринадцять вантажівок;
- дві 15-тонні вантажівки;
- дванадцять сідлових тягачів та 4 напівпричепи;
- дванадцять машин для охорони кордону;
- два пікапи.
Також Німеччина опублікувала інформацію про допомогу, яку Україна отримає у майбутньому:
- 14 основних бойових танків Leopard 2 A 6 з боєкомплектом;
- дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3;
- дві РЛС повітряного спостереження;
- 64 сідлових тягачі та 72 напівпричепи.
Після наданої допомоги РФ вимагає від Німеччини пояснити свій статус у війні.
Нагадаємо, Польща готова передати Україні 60 танків PT-91 та 14 танків Leopard. Також Естонія знову допоможе Україні боєприпасами
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