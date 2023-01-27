Німеччина передала новий пакет допомоги для ЗСУ: що до нього увійшло

Також Німеччина опублікувала інформацію про допомогу, яку Україна отримає у майбутньому

Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу

Влада Німеччини надала новий пакет військової допомоги для Збройних сил України. До нього увійшли ракети для комплексів ППО IRIS-T. Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

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Частина техніки буде поставлятися зі складів бундесверу, а інша частина – від промисловості, що фінансуються внаслідок коштів ініціативи уряду з модернізації. У німецькому уряді підкреслили, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшло наступне:

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ракети для комплексів ППО IRIS-T;

тринадцять вантажівок;

дві 15-тонні вантажівки;

дванадцять сідлових тягачів та 4 напівпричепи;

дванадцять машин для охорони кордону;

два пікапи.

Також Німеччина опублікувала інформацію про допомогу, яку Україна отримає у майбутньому:

14 основних бойових танків Leopard 2 A 6 з боєкомплектом;

дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3;

дві РЛС повітряного спостереження;

64 сідлових тягачі та 72 напівпричепи.

Після наданої допомоги РФ вимагає від Німеччини пояснити свій статус у війні.

Нагадаємо, Польща готова передати Україні 60 танків PT-91 та 14 танків Leopard. Також Естонія знову допоможе Україні боєприпасами