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    До Києва прибули прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії

    Глави урядів трьох країн приїхали у Київ, який обстрілюють рашисти&nbsp; - До Києва прибули прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії
    Глави урядів трьох країн приїхали у Київ, який обстрілюють рашисти 
    фото: Mateusz Morawiecki

    Мета візиту ‒ підтвердити беззастережну підтримку всім Європейським Союзом суверенітету і незалежності України

    Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що прибув до Києва разом з главами урядів Чехії та Словенії. Про це він розповів у своїх соцмережах.

    «Ця війна – результат жорстокого тирана, який нападає на беззахисних мирних жителів, бомбардує міста та лікарні в Україні! В результаті світ втратив почуття безпеки, а безневинні люди гинуть і втрачають все своє майно. Ми повинні якнайшвидше зупинити трагедію, що відбувається на Сході. Саме тому разом із віцепрем'єр-міністром Ярославом Качинським, прем'єр-міністрами Петром Фіалою та Янезом Яншою ми перебуваємо у Києві», – написав Моравецький у Facebook, опублікувавши фото візиту.

    Раніше подібне фото опублікував також прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

    У польському уряді повідомили, що візит здійснюється за домовленістю з Європейським Союзом, і про нього поінформовані голова Ради Європейського Союзу Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та ООН.

    До слова, Варшава приступила до конфіскації нерухомості росіян.

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    Теги: ЄС росія Польща війна Чехія Україна Словенія уряд Урсула фон дер Ляєн
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    До Києва прибули прем’єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії