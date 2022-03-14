Чехія посилить військову допомогу Україні

Пакет допомоги становитиме не менше $31,5 млн

Чехія надасть Україні додаткові військові матеріали та озброєння на суму щонайменше 725 мільйонів крон ($31,5 млн). Про це повідомив офіційний представник уряду країни Вацлав Смолька у коментарі CNN.

Він не став вдаватися до деталей пакета допомоги, але сказав, що час доставки залежить від того, коли його уряд зможе отримати «необхідні матеріали».

Наразі Чехія вже відправила в Україну кулемети, автомати, пістолети-кулемети та боєприпаси. Крім того, була передана військова матеріальна та медична допомога.

Чехія раніше зобов'язалася відправити партію зброї в Україну на суму понад 8,5 млн доларів в місце за вибором українців.

До слова, президент Чехії Мілош Земан несподівано оголосив про рішення нагородити українського президента Володимира Зеленського найвищою державною нагородою Чехії – орденом Білого лева.