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    Чехія посилить військову допомогу Україні

    Чехія розширить пакет військової допомоги Україні - Чехія посилить військову допомогу Україні
    Чехія розширить пакет військової допомоги Україні
    фото з відкритих джерел

    Пакет допомоги становитиме не менше $31,5 млн

    Чехія надасть Україні додаткові військові матеріали та озброєння на суму щонайменше 725 мільйонів крон ($31,5 млн). Про це повідомив офіційний представник уряду країни Вацлав Смолька у коментарі CNN.

    Він не став вдаватися до деталей пакета допомоги, але сказав, що час доставки залежить від того, коли його уряд зможе отримати «необхідні матеріали».

    Наразі Чехія вже відправила в Україну кулемети, автомати, пістолети-кулемети та боєприпаси. Крім того, була передана військова матеріальна та медична допомога.

    Чехія раніше зобов'язалася відправити партію зброї в Україну на суму понад 8,5 млн доларів в місце за вибором українців.

    До слова, президент Чехії Мілош Земан несподівано оголосив про рішення нагородити українського президента Володимира Зеленського найвищою державною нагородою Чехії – орденом Білого лева.

    Теги: Чехія військові боєприпаси озброєння
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    Чехія посилить військову допомогу Україні