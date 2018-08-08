До кінця тижня в Україні триматиметься спека
-
Розсилка
Рятувальники попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
В найближчі дні по всій території країни очікується до 32° тепла, без опадів.
Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Так, у середу, 8 серпня, на всій території України спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів, температура вдень сягатиме до 32°.
«Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 24-29°; у південній частині та на Закарпатті вдень 27-32°», - йдеться у повідомленні.
Синоптики додають, що крім більшості західних областей, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.
У Києві та області 8-9 серпня спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів синоптики не прогнозують. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 23-28°.
10 серпня синоптики також не прогнозують опадів.
Зазначається, що вночі температура повітря становитиме 12-17°, вдень до 23-28°; у південній частині та на Закарпатті вночі буде 15-20°, вдень 27-32°.
За даними Укргідрометцентру, місцями невеликий дощ та грози очікуються лише 11 серпня в західних областях.
Температура вночі становитиме 12-17°, на узбережжі морів та Закарпатті до 22°; удень на півдні країни температура повітря сягатиме 31°.
12 серпня у східних областях місцями очікується 30-33°, без дощу.
Читайте також статті:
Кліматична битва. Земля переживає четвертий рік температурного пекла
Циклон Галина та інші аномалії. Світ та Україна звикають до нової погоди