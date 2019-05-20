До парламентських виборів політики готові - політолог



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«Якщо коаліції не буде через ті чи інші питання, то уже чинний президент буде продавлювати думку, що ось коаліції немає, і всі йдуть на дострокові парламентські вибори», - зазначив політолог Полтораков

До парламентських виборів готуються вже всі. Єдина проблема – не почати їх фальстартом за два місяці до початку чергових виборів, аби не витратити зайвих ресурсів. Таку думку висловив Олексій Полтораков, докторант факультету соціології КНУ ім. Шевченка, політолог, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Якщо ж з’явиться указ президента про розпуск парламенту, а в ВРУ сформують нову коаліцію, адже «Народний фронт» вийшов, то буде стояти питання про чергові парламентські вибори. «Відбудеться перезавантаження не стільки системи, скільки відносин президента і парламенту. Якщо коаліції не буде через ті чи інші питання, то уже чинний президент буде продавлювати думку, що ось коаліції немає, і всі йдуть на дострокові парламентські вибори», - сказав Полтораков.

Нагадаємо, що Зеленський запросив глав фракцій зустрітися в Адміністрації президента 21 травня о 10:00 для обговорення питання розпуску парламенту VIII скликання.

Принагідно зауважимо, що восьмий склад ВР обирався у 2014 році на дострокових виборах. У липні фракція політичної партії «УДАР» Віталія Кличка» та Всеукраїнського об’єднання «Свобода» оголосили про вихід із коаліції «Європейський вибір», куди входила і фракція «Батьківщина». Отже, тодішня парламентська коаліція припинила існування. Формування нової коаліції ніхто не мав бажання. Парламентарі прийняли рішення до саморозпуску. Було оголошено дострокові парламентські вибори на 26 жовтня 2014 року.

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