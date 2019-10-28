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    До парламенту Канади обрано рекордну кількість жінок

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    До парламенту Канади обрано рекордну кількість жінок

    Найстаршим депутатом у канадському парламенті буде 78-річна Геді Фрай з Британської Колумбії

    У канадському парламенті нового скликання буде 98 жінок – це становить 29% від загальної кількості депутатів.

    Про це свідчать дані Виборчої служби Канади.

    Минулого скликання жінок у парламенті було 88, що дорівнювало 26% від загальної кількості депутатів.

    Водночас представників корінних народів у головному законодавчому органі Канади поменшало на одну особу - до десяти.

    Новий парламент оновиться більш ніж на чверть, адже 27% обраних депутатів раніше не брали участі у політиці на федеральному рівні.

    Наймолодшим депутатом тепер буде 21-річний Ерік Меліло, який представлятиме північ провінції Онтаріо, а найстаршим - 78-річна Геді Фрай з Британської Колумбії.

    Як відомо, 21 жовтня у Канаді пройшли вибори до федерального парламенту. За їх результатами, очолювана Джастіном Трюдо Ліберальна партія втратила більшість, але все ж таки здобула найбільше мандатів. На другому місці опинилася Консервативна партія, до чільної трійки також увійшов «Блок Квебеку».

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    Джерело: Укрінформ

    вибори Канада парламент
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