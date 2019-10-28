До парламенту Канади обрано рекордну кількість жінок



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Найстаршим депутатом у канадському парламенті буде 78-річна Геді Фрай з Британської Колумбії

У канадському парламенті нового скликання буде 98 жінок – це становить 29% від загальної кількості депутатів.

Про це свідчать дані Виборчої служби Канади.

Минулого скликання жінок у парламенті було 88, що дорівнювало 26% від загальної кількості депутатів.

Водночас представників корінних народів у головному законодавчому органі Канади поменшало на одну особу - до десяти.

Новий парламент оновиться більш ніж на чверть, адже 27% обраних депутатів раніше не брали участі у політиці на федеральному рівні.

Наймолодшим депутатом тепер буде 21-річний Ерік Меліло, який представлятиме північ провінції Онтаріо, а найстаршим - 78-річна Геді Фрай з Британської Колумбії.

Як відомо, 21 жовтня у Канаді пройшли вибори до федерального парламенту. За їх результатами, очолювана Джастіном Трюдо Ліберальна партія втратила більшість, але все ж таки здобула найбільше мандатів. На другому місці опинилася Консервативна партія, до чільної трійки також увійшов «Блок Квебеку».

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Джерело: Укрінформ