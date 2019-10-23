Вибори у Канаді. Трюдо нашкодили екологія та Аладдін союзники

Трюдо з дружиною радіють непростій перемозі лібералів на виборах до канадського парламенту, які пройшли 21 жовтня

Харизматичний Джастін Трюдо знову очолить уряд, але…

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо має всі шанси знову очолити уряд країни. За попередніми даними, його Ліберальна партія перемогла на виборах до канадського парламенту, які пройшли 21 жовтня. Ці вибори навіть називали «референдумом Трюдо», який мав показати рівень довіри до прем’єра.

Як і чотири роки тому, ліберали стануть найбільшою політичною силою у парламенті Канади. Однак на цей раз партія Трюдо не отримує абсолютної більшості: вона можуть розраховувати на 157 (184 за результатами виборів у 2015 році) з 338 мандатів, тоді як одвічні суперники лібералів консерватори - на 121 мандат. У парламентській системі Канади це означає необхідність утворення коаліції, коли найбільша політсила має заручатись підтримкою інших партій.

До парламенту Канади, окрім Ліберальної та Прогресивно-консервативної партій, проходять ще чотири політсили: «Квебекський блок» (32 місця), Нова демократична партія (24 місця) та зелені (три місця). На думку експертів, «Квебекський блок» триматиметься опозиційної лінії, тоді як нові демократи, швидше за все, погодяться приєднатися до лібералів. Чи долучаться до коаліції три «зелені» парламентарі – поки невідомо, однак, Трюдо вже пообіцяв докладати більше зусиль для вирішення екологічних проблем.

Молодому лідеру консерваторів Ендрю Ширу не вдалося здобути перемогу

, парламент - двопалатний. Змагаються представники кількох партій у 338 округах, від яких обираються депутати до нижньої палати парламенту (Палати громад). Виборам до верхньої палати (Сенату) приділяють значно менше уваги: вона має менше повноважень, до того ж уряд не звітує перед нею. Аби отримати більшість у Палаті громад парламенту, партії необхідно, аби її кандидати перемогли у 170 округах і отримали більшість голосів. Вибори відбуваються в один тур. У Канаді мажоритарна виборча система

Нижчий ніж на попередніх виборах результат лібералів не став сюрпризом для Трюдо. Навпаки, у його таборі чекали на гірші результати: рівну, а то й меншу кількість голосів, ніж у консерваторів.

Лідер соціал-демократичної партії НДП Джагмет Сінгх

Трюдо нашкодили екологія та… Аладдін

«Канадці проголосували за прогресивний порядок денний та рішучі дії щодо зміни клімату», - сказав Трюдо у Монреалі після завершення голосування. - Я почув вас, мої друзі».

Направді ж «рішучі дії щодо зміни клімату» зіграли з главою канадського уряду злий жарт. Це була одна з ключових обіцянок у програмі лібералів під час передвиборчої кампанії-2015, і саме через цей пункт за Трюдо масово віддавала голоси молодь, вказує французьке видання Le Monde. За даними команди дослідників університету Лаваль, уряд Трюдо спромігся втілити 77,9% обіцянок, які давала у 2015-му Ліберальна партія: забезпечив зростання економіки, створив 1,2 млн нових робочих місць, збільшив допомогу при народженні дитини та легалізував медичний канабіс, однак очікування, які на уряд покладали захисники довкілля, не виправдалися.

Згідно з опитуванням компанії Ipsos, питання охорони навколишнього середовища посідає друге місце серед проблем, які понад усе хвилюють канадців. Більше за це канадці переймаються лише функціонуванням системи охорони здоров’я. Крім того, канадців хвилюють вартість життя та податки (26%), економіка загалом (25%) і можливість отримати доступне житло (14%).

Питання захисту довкілля може продовжувати розхитувати рейтинг Трюдо. Якщо молодь, яка віддала за нього голоси у 2015-у, волає, що прем’єр зробив замало, то мешканці провінцій Альберта та Саскачеван, навпаки, вважають, що топ-політик перестарався. Після запровадження урядом податку на паливо, який мав допомогти зменшити викиди в атмосферу, зросла ціна на паливо, а це для мешканців провінцій – особливо цих двох, які знаходяться у преріях – це стало катастрофою: добратися на роботу чи на відпочинок вони можуть лише автівками.

21 вересня – за місяць до виборів! – по Трюдо завдала удару 16-річна активістка Грета Тунберг, яка під час виступу на кліматичному марші у Монреалі розкритикувала главу канадського уряду: «Він робить не достатньо (щодо кліматичної політики - ред.)», - заявила Грета. Після цього Трюдо зустрівся з активісткою і визнав її правоту.

Трюдо зустрівся з Тунберг у Монреалі. Фото Reuters

Нині Джастін Трюдо обіцяє активно займатися зменшенням викидів і вже запланував висадку 2 млрд дерев до 2030 року. Опоненти ж звинуватили голову уряду у «зеленому піарі».

ВВС зауважує, що «трюдоманія», яка охопила не лише Канаду, а й Захід загалом, почала спадати у 2017-у році, і наразі практично зійшла нанівець. Такі піарходи харизматичного красунчика-прем’єра, як яскраві шкарпетки, асани з йоги, фотографії з Хеловіну в костюмі Шерлока Холмса, відвідування офіційних заходів разом з дружиною та молодшим сином, чуттєвий поцілунок із першою леді США та інші «фішки» нині справляють вельми слабке враження на його електорат.

Втім, не лише екологія змусила частину канадців розлюбити харизматичного Трюдо. У вересні не тільки Грета Тунберг, а ще й журнал Time підкосили рейтинг прем’єра Канади: видання опублікувало фото 18-річної давності, на якому Трюдо зображений у білому тюрбані і коричневому гримі - на Заході фарбування шкіри в інший колір трактують як серйозний прояв расизму. Глава уряду неодноразово пояснював, що у день, коли його сфотографували, він у приватній школі на галавечірці на тему «арабські ночі» переодягнувся у костюм відомого казкового персонажа Аладдіна. Трюдо визнав, що фотографія була расистською, і заявив, що глибоко шкодує. Пізніше виявилося, що коричневий грим він накладав іще кілька разів за інших обставин.

Трюдо в образі Аладдіна на приватній вечірці

Трюдо і Україна

Власне, якби на виборах ліберали програли, Україна б від цього не дуже постражадала: усі провідні канадські партії підтримують Київ у протистоянні російській агресії. Згідно з переписом 2016 року, серед жителів Канади майже 1,4 млн етнічних українців, це суттєвий шмат електорату – близько 3,5% населення.

Втім, з Трюдо у України особливі стосунки. Саме до канадського прем’єра здійснив один із перших закордонних візитів президент Володимир Зеленський. «Ми продовжимо бути країною, яка запровадила щодо Росії серйозні санкції, але діяти будемо паралельно з нашими міжнародними друзями і партнерами. Ми продовжимо серйозно підтримувати Україну, запроваджуючи санкції проти росіян», - пообіцяв нового главі Української держави Джастін Трюдо.

Ще з 2015 року канадські військові почали навчати українських колег в рамках місії UNIFIER. За чотири роки в рамках цієї місії пройшли тренування понад 11 тис. наших військових. Цьогоріч місію продовжили до 2022 року і профінанували на понад $100 млн.

Саме за уряду Трюдо, у липні 2016 року, було підписано договір про зону вільної торгівлі між Канадою та Україною (CUFTA).

Степан Кубів тисне руку Христі Фріланд – одній з творців угоди про ЗСТ між Україною та Канадою. Фріланд має українське коріння, нині обіймає посаду міністра закордонних справ в уряді Трюдо. Фото Getty images

Два роки тому саме уряд Трюдо дозволив Україні купувати канадську стрілецьку зброю - відтоді наші збройні сили отримують з-за океану снайперські гвинтівки.

До слова, Нова демократична партія, з якою ліберали, швидше за все, створять коаліцію, заявляла про необхідність запровадження безвізового режиму з Україною.

На тлі «телефонного скандалу», в який потрапила Україна, а також вельми специфічної політики президента США Дональда Трампа, який то вимагає повернути Росію до «великої вісімки», то просить Зеленського про допомогу у пошуку компромату на свого суперника, утримання Трюдо своїх позицій – гарна новина для України.

У свою чергу, у Трюдо також непрості стосунки з Трампом. Минулого року американський президент запровадив високі мита на канадську сталь та алюміній, а після симетричної відповіді Канади після завершення саміту великої сімки у Квебеці ще й назвав поведінку Трюдо «слабкою та нечесною». Влітку 2018-го між країнами спалахнув дипломатичний скандал: обурений Трамп відмовив Трюдо у зустрічі на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Тим не менш, сам американський президент був одним з перших, хто привітав у Twitter Трюдо з перемогою його партії на виборах, навіть не дочекавшись офіційних результатів перегонів. Щоправда, попри непрості стосунки з Трампом, симпатія Трюдо в Америці гарантована – завдяки дружнім стосункам з демократами і експрезидентом Бараком Обамою.

Джастін Трюдо має дружні стосунки з Бараком Обамою

Наталія Сокирчук, «Главком»