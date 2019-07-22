До парламенту проходить відомий пародист і телеведучий Скічко



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Після обробки 12,67% протоколів у Скічко 43,77%

У Черкаській області в окрузі № 197 лідирує відомий пародист і телеведучий Олександр Скічко (Слуга народу).

Про це повідомляє інформаційна система ЦВК.

Нагадаємо, на 197-му окрузі одразу було декілька цікавих кандидатів з претензією на перемогу. Це чинний народний депутат Владислав Голуб, який раніше балотувався від «Блоку Петра Порошенка», представник команди Зеленського Олександр Скічко від партії «Слуга Народу», відома на окрузі жінка-підприємець Людмила Русаліна та представник «Аграрної партії» – Віктор Полозов.

Після обробки 12,67% протоколів у нього 43,77%, а у самовисуванця-нардепа Владислава Голуба – 22,97%.

Нагадаємо, Скічко народився і виріс у Черкасах, володіє успішним телевиробництвом, здобув освіту економіста-міжнародника, досконало володіє англійською мовою.

Широкому загалу Скічко відомий як ведучий Євробачення-2017.

Варто зазначити, що Скічко неоднаразово пародіював лідера Радикальної партії Олега Ляшка, який за жаними екзит-полів не проходить до Верховної Ради.

Після перемоги на виборах Скічко планує стати членом комітету Верховної ради з питань промислової політики та підприємництва.

Раніше повідомлялося, що за день поліцейські зареєстрували 2105 заяв та повідомлень, пов'язаних з проведенням позачергових виборів.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 21,99% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Як відомо, 225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.