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    До парламенту проходить відомий пародист і телеведучий Скічко

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    До парламенту проходить відомий пародист і телеведучий Скічко

    Після обробки 12,67% протоколів у Скічко 43,77%

    У Черкаській області в окрузі № 197 лідирує відомий пародист і телеведучий Олександр Скічко (Слуга народу).

    Про це повідомляє інформаційна система ЦВК.

    Нагадаємо, на 197-му окрузі одразу було декілька цікавих кандидатів з претензією на перемогу. Це чинний народний депутат Владислав Голуб, який раніше балотувався від «Блоку Петра Порошенка», представник команди Зеленського Олександр Скічко від партії «Слуга Народу», відома на окрузі жінка-підприємець Людмила Русаліна та представник «Аграрної партії» – Віктор Полозов.

    Після обробки 12,67% протоколів у нього 43,77%, а у самовисуванця-нардепа Владислава Голуба – 22,97%.

    Нагадаємо, Скічко народився і виріс у Черкасах, володіє успішним телевиробництвом, здобув освіту економіста-міжнародника, досконало володіє англійською мовою.

    Широкому загалу Скічко відомий як ведучий Євробачення-2017. 

    Варто зазначити, що Скічко неоднаразово пародіював лідера Радикальної партії Олега Ляшка, який за жаними екзит-полів не проходить до Верховної Ради.

    Після перемоги на виборах Скічко планує стати членом комітету Верховної ради з питань промислової політики та підприємництва.

    Раніше повідомлялося, що за день поліцейські зареєстрували 2105 заяв та повідомлень, пов'язаних з проведенням позачергових виборів.

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку  21,99% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      42.12%
    • ОПЗЖ
      12.69%
    • Європейська солідарність
      8.70%
    • Батьківщина
      8.20%
    • Голос
      6.41%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      3.99%
    • Сила і честь
      3.72%
    • Опозиційний блок
      3.24%
    • Свобода
      2.34%
    • Партія Шарія
      2.22%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.18%
    • Громадянська позиція
      1.08%
    • Самопоміч
      0.71%
    • Партія зелених України
      0.67%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Аграрна партія України
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.12%
    • Патріот
      0.11%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Як відомо, 225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

     Читайте також: В Раду проходять п'ять партій. Дані всіх екзит-полів (графіка)
    ЦВК партії
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