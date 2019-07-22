До парламенту проходить відомий пародист і телеведучий Скічко
Після обробки 12,67% протоколів у Скічко 43,77%
У Черкаській області в окрузі № 197 лідирує відомий пародист і телеведучий Олександр Скічко (Слуга народу).
Про це повідомляє інформаційна система ЦВК.
Нагадаємо, на 197-му окрузі одразу було декілька цікавих кандидатів з претензією на перемогу. Це чинний народний депутат Владислав Голуб, який раніше балотувався від «Блоку Петра Порошенка», представник команди Зеленського Олександр Скічко від партії «Слуга Народу», відома на окрузі жінка-підприємець Людмила Русаліна та представник «Аграрної партії» – Віктор Полозов.
Після обробки 12,67% протоколів у нього 43,77%, а у самовисуванця-нардепа Владислава Голуба – 22,97%.
Нагадаємо, Скічко народився і виріс у Черкасах, володіє успішним телевиробництвом, здобув освіту економіста-міжнародника, досконало володіє англійською мовою.
Широкому загалу Скічко відомий як ведучий Євробачення-2017.
Варто зазначити, що Скічко неоднаразово пародіював лідера Радикальної партії Олега Ляшка, який за жаними екзит-полів не проходить до Верховної Ради.
Після перемоги на виборах Скічко планує стати членом комітету Верховної ради з питань промислової політики та підприємництва.
Раніше повідомлялося, що за день поліцейські зареєстрували 2105 заяв та повідомлень, пов'язаних з проведенням позачергових виборів.
Нагадаємо, Центральна виборча комісія оприлюднила результати підрахунку 21,99% протоколів на позачергових виборах до Верховної ради.
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Слуга народу42.12%
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ОПЗЖ12.69%
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Європейська солідарність8.70%
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Батьківщина8.20%
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Голос6.41%
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Радикальна партія Олега Ляшка3.99%
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Сила і честь3.72%
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Опозиційний блок3.24%
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Свобода2.34%
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Партія Шарія2.22%
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Українська стратегія Гройсмана2.18%
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Громадянська позиція1.08%
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Самопоміч0.71%
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Партія зелених України0.67%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Аграрна партія України0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.12%
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Патріот0.11%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%
Як відомо, 225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.