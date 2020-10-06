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    До послаблення карантину готова лише Кіровоградщина

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    До послаблення карантину готова лише Кіровоградщина
    Фото: РБК-Україна

    Найвищий показник захворюваності залишається в Тернопільській області

    Станом на 6 жовтня ситуація із поширенням Covid-19 не дозволяє послаблювати карантин у 23 областях України та у місті Києві. Про це повідомляє пресслужбуа Міністерства охорони здоров’я.

    Так, у всіх регіонах, крім Кіровоградської області, перевищено показник захворюваності коронавірусом на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

    За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

    Серед них найвищий показник захворюваності: у Тернопільській області — 277,8 людей на 100 тис. населення (-) та у Чернівецькій області — 237,8 (+).

    Готовою виявилась всього одна область — Кіровоградська — 20,4 (-).

    Нагадаємо, що в Україні зафіксували 4 348 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 за останню добу. Станом на 9:00 6 жовтня в Україні всього 234 584 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, із них 4 520 летальних, 103 401 пацієнт одужав. Загалом проведено 2 423 031 тестування методом ПЛР. За добу одужало 2 149 пацієнтів. 

     Читайте також: Безстрашна Україна. Як світ бореться з коронавірусом і чому ми не беремо приклад

     

    Міністерство охорони здоров'я Україна Кіровоградщина хвороби карантин населення коронавірус
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