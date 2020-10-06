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    У Збройних силах виявили ще 41 хворого на Covid-19

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    На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 34 особи - У Збройних силах виявили ще 41 хворого на Covid-19
    На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 34 особи

    Семеро пацієнтів перебувають у лікарнях

    Станом на 10 ранку 6 жовтня в Збройних Силах України на Covid-19 всього хворіє 687 осіб. За минулу добу захворювання підтвердили у 41 людини. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

    Зазначають, що всього за час пандемії одужало – 2559 осіб, летальних випадків – 10. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 525 осіб. 

    Серед нових хворих у закладах охорони здоров’я перебуває сім осіб. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 34 особи.

    Нагадаємо, що в Україні зафіксували 4 348 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 за останню добу. Станом на 9:00 6 жовтня в Україні всього 234 584 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, із них 4 520 летальних, 103 401 пацієнт одужав. Загалом проведено 2 423 031 тестування методом ПЛР. За добу одужало 2 149 пацієнтів. 

    Між іншим, стало відомо, коли Україна може отримати вакцину від Covid-19

    У ВООЗ планують виробити 2 млрд доз вакцини від Covid-19 до кінця 2021 року. До ініціативи COVAX офіційно приєдналися 67 країн з високим і 92 країни з низьким рівнями доходів.

    До слова, Україна домовляється про вакцину від Covid-19 з вісьмома компаніями.

      Читайте також: Безстрашна Україна. Як світ бореться з коронавірусом і чому ми не беремо приклад
    ЗСУ армія хвороби коронавірус
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