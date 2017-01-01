До суду, де має слухатися справа Саакашвілі, стягнули Нацгвардію

На місці чергує чотири автобуси з кількома десятками бійців Нацгвардії при повній амуніції

Під будівлю Окружного адміністративного суду Києва стягнули кілька автобусів з бійцями Національної гвардії України, передає УНН. Причиною посилення правопорядку під Окружним адмінсудом стало те, що о 13:30 тут має початися судове засідання за позовом михайла Саакашвілі проти Державної міграційної служби через те, що Україна відмовила в наданні



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Фото: УНН

На місці чергує чотири автобуси з кількома десятками бійців Нацгвардії при повній амуніції

Під будівлю Окружного адміністративного суду Києва стягнули кілька автобусів з бійцями Національної гвардії України, передає УНН.

Причиною посилення правопорядку під Окружним адмінсудом стало те, що о 13:30 тут має початися судове засідання за позовом михайла Саакашвілі проти Державної міграційної служби через те, що Україна відмовила в наданні йому статусу «людини, що потребує додаткового тимчасового захисту».

Як повідомляє кореспондент, ситуація під судом спокійна, проте на місці чергує чотири автобуси з кількома десятками бійців Нацгвардії при повній амуніції.

Як повідомлялося раніше, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі не братиме участі у допиті СБУ, він заявив, що повістку йому надали з порушенням.

Крім того Саакашвілі готує позов до Європейського суду з прав людини з вимогою компенсації за його ніби-то викрадення українськими силовиками.