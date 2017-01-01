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    До суду, де має слухатися справа Саакашвілі, стягнули Нацгвардію

    На місці чергує чотири автобуси з кількома десятками бійців Нацгвардії при повній амуніції
    Під будівлю Окружного адміністративного суду Києва стягнули кілька автобусів з бійцями Національної гвардії України, передає УНН. Причиною посилення правопорядку під Окружним адмінсудом стало те, що о 13:30 тут має початися судове засідання за позовом михайла Саакашвілі проти Державної міграційної служби через те, що Україна відмовила в наданні
    • Сьогодні, 13:23
    • Розсилка
    Фото: УНН&nbsp;
    Фото: УНН 

    На місці чергує чотири автобуси з кількома десятками бійців Нацгвардії при повній амуніції

    Під будівлю Окружного адміністративного суду Києва стягнули кілька автобусів з бійцями Національної гвардії України, передає УНН.

    Причиною посилення правопорядку під Окружним адмінсудом стало те, що о 13:30 тут має початися судове засідання за позовом михайла Саакашвілі проти Державної міграційної служби через те, що Україна відмовила в наданні йому статусу «людини, що потребує додаткового тимчасового захисту».

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    До суду, де має слухатися справа Саакашвілі, стягнули Нацгвардію
    До суду, де має слухатися справа Саакашвілі, стягнули Нацгвардію
    До суду, де має слухатися справа Саакашвілі, стягнули Нацгвардію

    Як повідомляє кореспондент, ситуація під судом спокійна, проте на місці чергує чотири автобуси з кількома десятками бійців Нацгвардії при повній амуніції.

    Як повідомлялося раніше, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі не братиме участі у допиті СБУ, він заявив, що повістку йому надали з порушенням.

    Крім того Саакашвілі готує позов до Європейського суду з прав людини з вимогою компенсації за його ніби-то викрадення українськими силовиками.  

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