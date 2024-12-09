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Президент Світового Конгресу українців присоромив українську діаспору в Данії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Президент Світового Конгресу українців присоромив українську діаспору в Данії
Павло Ґрод розповів про українську діаспору у Данії
фото з відкритих джерел

Павло Ґрод: «Привозьте ваших дітей на демонстрації, щоб вони бачили, що ми воюємо за незалежність»

Президент Світового Конгресу українців Павло Ґрод поділився враженнями від маніфестації в Копенгагені, Данія, яка була організована до 1000-го дня повномасштабного вторгнення. За його словами, на подію зібралося близько 300 людей, хоча очікувалося, що кількість учасників буде у кілька разів більшою. Про це він розповів у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

Ґрод зауважив, що прибув до Копенгагена, аби подякувати за підтримку Україні та заохочувати Європу тримати сильну коаліцію для допомоги країні. Також ще однією ціллю поїздки відзначив, що потрібно, аби скандинавські країни визнали Голодомор геноцидом.

«Подорож до скандинавських країн, дійсно, має кілька цілей. Подякувати за підтримку Україні та заохочувати європейські країни тримати сильну коаліцію для допомоги Україні. Коли в США новий президент треба, щоб Європа була ще більш об'єднана і більше підтримки надавала Україні. Також треба, щоби скандинавські країни визнали Голодомор геноцидом», – розповів президент Світового Конгресу українців.

Павло Ґрод розповів, що у Копенгагені було організовано маніфестацію до 1000-го дня повномасштабного вторгнення. Він зазначив, що на подію зібралося близько 300 людей, хоча очікувалося, що кількість учасників буде у кілька разів більшою.

«На маніфестації в Копенгагені до 1000 днів повномасштабного вторгнення було до 300 людей. Гарно дякую всім, але мало бути 2-3 тис. людей. Бо коли данці чи в інших країнах бачать, що виходить маса, то розуміють, що є підтримка. І це також об'єднує наші громади. Привозьте ваших дітей на демонстрації, щоб вони бачили, що ми воюємо за незалежність. Вони мусять виходити і бути частиною цього громадянського суспільства», – закликав Ґрод українців.

Раніше президент Світового Конгресу українців Павло Ґрод зауважив, що важливо, аби у світі було розуміння, що війна в Україні, це не про територію, а про знищення українського народу. За його словами, коли в США новий президент, треба, щоб Європа була ще більш об'єднана і більше підтримки надавала Україні. 

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Теги: Данія українці діаспора Україна біженці

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