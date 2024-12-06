Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

SCM назвала суму, яку Ахметов передав на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
SCM назвала суму, яку Ахметов передав на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни
фото з відкритих джерел

Директорка з комунікацій SCM Наталія Ємченко повідомила про масштаби допомоги, надалі бізнесами Ахметова початку повномасштабного вторгнення

Бізнеси SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб «Шахтар» спрямували на допомогу країні, військовим та постраждалим від війни 10,6 млрд грн ($300 млн) за майже три роки повномасштабного вторгнення. Про це йдеться в повідомленні SCM Ахметова.

Допомога ЗСУ реалізується у рамках проекту «Сталевий фронт Ріната Ахметова». Сили оборони отримують амуніцію, автомобілі, бронетранспортери, карети швидкої допомоги, тепловізори, приціли, рації, засоби індивідуального захисту та інше.

«Метінвест» Ахметова розробив та поставив понад 600 сталевих бліндажів для бійців на передовій. Із власної сталі компанія безоплатно виготовляє антидроновий захист для бронетехніки з метою порятунку життів українських захисників. ДТЕК постійно надає підтримку Збройним Силам України та гуманітарну допомогу. Додатково 1 млрд грн ($25 млн.)

Рінат Ахметов виділив на проект комплексної підтримки оборонців Маріуполя та їхніх родин «Серце Азовсталі». Зокрема програма «Вдома» із забезпечення житлом оборонців з інвалідністю стартувала у листопаді 2023 року і станом на кінець цього року проєкт планує вручити загалом 200 квартир. Системна гуманітарна допомога надається громадянам у прифронтових зонах та деокупованих регіонах. Фонд Ріната Ахметова з початку війни передав для українців 700 тисяч одиниць медикаментів, понад 13 млн продуктових наборів з 2014 року.

Відкрив нові проекти щодо допомоги у реабілітації дітей та дорослих, що постраждали від обстрілів. Системну допомогу розвитку дитячого футболу, спортсменам, переселенцям, бійцям Сил оборони України та мешканцям регіонів, що постраждали від війни, надає і футбольний клуб «Шахтар». Клуб організував і покрив усі витрати на лікування в США захисника «Азовсталі», морпіха Михайла Діанова.

Взяв на себе організацію лікування та реабілітації тяжко пораненого під Авдіївкою бійця Віталія Шумея у Барселоні, бійця та фаната «Шахтаря» Євгена Ларченка в Ізраїлі, допомагає з реабілітацією брату свого гравця – бійцю ЗСУ Богдану Кушу.

«ЗСУ – це щит і меч України. Кожна захисниця та кожен захисник нашої країни – герої, які б’ються за всіх українців, за європейське майбутнє України, за силу України і її суб’єктність. Допомогати фронту, робити це максимально – честь для нас і частина нашого внеску в спільне майбутнє. Окрім допомоги війську ми в SCM продовжуємо інвестувати в Україну, створювати та зберігати робочі місця, відновлювати інфраструктуру, залучати міжнародне фінансування і партерів – і це інша частина нашого внеску. Вірю, що саме в нашій єдності сила», – вітає з Днем ЗСУ директорка з комунікацій SCM Наталія Ємченко.

Читайте також:

Теги: Рінат Ахметов фінансування гуманітарна допомога фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До початку 2025 року планується підписати програмну угоду
«Метінвест» підписав декларацію з урядом Італії щодо заводу з виробництва зеленої сталі на українській сировині
21 листопада, 14:57
УВЕА звернулась з листом до Керівника USAID Проєкту енергетичної безпеки
Інвестори закликали державу підвищити ефективність діючих умов підтримки зеленої енергетики
19 листопада, 18:28
Щоб скористатися можливістю отримати підвищену пенсію, потрібно подати звернення до Пенсійного фонду
Українці можуть збільшити свою пенсію на 54%: що для цього потрібно
10 листопада, 18:17
Захисник Маріуполя отримав квартиру від проєкту «Серце Азовсталі»
Захисник Маріуполя отримав квартиру від проєкту «Серце Азовсталі» соціальний проєкт
11 листопада, 13:39
Російський блогер, який сидів у СІЗО, відправляється на війну
Російський Z-блогер Гузенко в СІЗО підписав контракт з Міноборони РФ і їде на війну в Україну
16 листопада, 01:32
Ситуація на фронті 3 грудня
Карта бойових дій в Україні станом на 3 грудня 2024 року
3 грудня, 00:27
Голова фракції партії у парламенті Франції Марін Ле Пен налаштована рішуче
Марін Ле Пен може повалити французький уряд через 48 годин – Politico
2 грудня, 19:40
Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Парижі, 11 листопада 2024 року
Франція та Британія розглядають відправку військ в Україну – ЗМІ
3 грудня, 00:48
У країн ЄС може з'явитись новий фонд
ЄС планує створити фонд у 500 млрд євро для оборонних проєктів – FT
Вчора, 17:49

Економіка

SCM назвала суму, яку Ахметов передав на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни
SCM назвала суму, яку Ахметов передав на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни
Підтримка української енергетики має бути в пріоритеті для держави – експерт
Підтримка української енергетики має бути в пріоритеті для держави – експерт
Підвищення акцизу на тютюн: Гетманцев розповів, куди підуть гроші
Підвищення акцизу на тютюн: Гетманцев розповів, куди підуть гроші
Експерт пояснив, чому можливості імпорту електроенергії використовуються Україною менше ніж на чверть
Експерт пояснив, чому можливості імпорту електроенергії використовуються Україною менше ніж на чверть
Інвестори цікавляться відновленням України, але потрібні гарантії безпеки – СЕО Метінвесту
Інвестори цікавляться відновленням України, але потрібні гарантії безпеки – СЕО Метінвесту
Хто очолив найбільший державний холдинг? Досьє на керівника «Нафтогазу» Романа Чумака
Хто очолив найбільший державний холдинг? Досьє на керівника «Нафтогазу» Романа Чумака

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 грудня 2024
39K
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
26K
Російські хакери захопили українські телеканали
24K
День святого Миколая 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі
7110
День Святого Миколая. Як святкує увесь світ

Новини

6 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:12
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
4 грудня, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
4 грудня, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 грудня, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
3 грудня, 15:58

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua