Парламент Канади засяяв кольорами українського прапора

За усталеною практикою, підсвітка будівлі канадського парламенту не використовується як спосіб вшанування будь-чого, та для України було зроблено виняток

Подібний вияв підтримки у Канаді відбувається вже вшосте

Дзвіницю парламенту Канади у Оттаві підсвітили українськими національними кольорами у знак солідарності із Україною. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зауважимо, що за усталеною практикою, підсвітка будівлі канадського парламенту не використовується як спосіб вшанування будь-чого. Утім, для України було зроблено виняток.

Підсвітка будівлі канадського парламенту не використовується як спосіб вшанування будь-чого. Утім, для України було зроблено виняток фото: Укрінформ

Прикметно, що подібний вияв підтримки у Канаді відбувається вже вшосте. Канадський парламент вже був жовто-блакитним наприкінці лютого 2022-го року після початку повномасштабного російського вторгнення й 24 лютого минулого року - у його першу річниця, а також два роки поспіль 24 серпня у День Незалежності України.

Як відомо, сьогодні Україна й світ вшановують сумні роковини тисячного дня повномасштабного вторгнення Росії.

Росія у війні проти України втрачає щодня приблизно півтори тисячі військових убитими й пораненими. А за десять днів – стільки, скільки Радянський Союз втратив в Афганістані за десять років. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на вчорашньому засіданні Ради Безпеки ООН. Крім того, міністр повідомив, що з 2022 року Росія вбила щонайменше 659 українських дітей, і ця цифра продовжує зростати.