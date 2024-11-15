Привласнив кошти, зібрані для ЗСУ. Військовий отримав підозру

Військовослужбовець заволодів сумою понад 357 тис. грн

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у шахрайстві. Він привласнив кошти, зібрані для підрозділу ЗСУ. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Правоохоронці з'ясували, що військовий організовував збори на постачання зброї та БпЛА для однієї із військових частин ЗСУ. Однак надалі він витратив частину зібраних коштів на власний розсуд.

«Таким чином підозрюваний заволодів грошовими коштами потерпілих на загальну суму понад 357 тис. грн. В межах розслідування кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання підозрюваного», – йдеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора зауважив, що наразі військовослужбовцю вручено клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині командир військової частини отримав підозру. Він змушував підлеглих будувати йому будинки замість несення служби.