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Міністр оборони нагородив Наталію Грабарчук, яка збила крилату ракету із ПЗРК «Ігла»

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Міністр оборони нагородив Наталію Грабарчук, яка збила крилату ракету із ПЗРК «Ігла»
Умєров нагородив жінок-військовослужбовиць, які збили ракету
Фото: Міноборони

Кількома днями раніше українська військова Наталія Грабарчук збила крилату ракету

Нещодавно під час масованої атаки РФ українська військова Наталія Грабарчук збила крилату ракету Х-101 за допомогою ПЗРК «Ігла». Її та ще двох захисниць України нагородили. Про це повідомляється у Facebook міністра оборони України Рустема Умєрова.

«Точний постріл, злагоджена координація та емоції перемоги. Мав честь особисто зустрітися з трьома неймовірними захисницями, які стали символом професіоналізму та відваги», – йдеться в повідомленні від 19 листопада. Умєров також зазначив, що відео з бойової роботи, яке бачили українці, зняла старший солдат Ольга Максименко. Вона займалася відеофіксацією, яка стала не тільки доказом успішного виконання завдання, але й «мотивуючим моментом для всіх нас», додав міністр.

Тим часом старший солдат Валентина Стеблевець працювала з планшетом, контролюючи повітряну обстановку і передаючи ключову інформацію про ворожу ціль. Її точна координація стала запорукою успіху.

Як результат, влучний постріл із ПЗРК «Ігла» здійснила солдат Наталія Грабарчук. До цього вона пройшла два курси підготовки у навчальному центрі в Десні. «Ми пишаємося вами, вашою службою та незламністю! Від імені Міністерства оборони та всієї України дякую Ользі, Валентині та Наталії за відданість і сміливість, вручивши заслужені відзнаки Міноборони. Ваша робота захищає наше небо і наближає перемогу», – підсумував Умєров.

Нагадаємо, що Наталія Грабарчук збила ворожу крилату ракету вранці 17 листопада. Як уточнили в Повітряних силах ЗСУ, це був її перший бойовий постріл і перше влучання.

До слова, Україна нарощує виробництво ракет. Цього року було виготовлено перші 100 ракет. Про це повідомив очільник Міністерства оборони Рустем Умєров.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна розробила чотири види ракет. Наразі відбуваються випробування вітчизняної зброї.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна збільшує контракти для виробників зброї – передусім йдеться про безпілотники й ракети вітчизняного виробництва. 

Як повідомлялося, Україна наступного року планує наростити виробництво зброї, зокрема дронів і балістичних ракет.

До слова, на закупівлю озброєння та військової техніки наступного року уряд заклав у проєкті державного бюджету на 65% більше коштів. Це зростання майже на 300 млрд грн, або на $7 млрд. Наразі Україна виробляє таку кількість різної зброї, яка у 2022 році здавалася б неможливою.

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Теги: міністр Міноборони українці Володимир Зеленський Україна Facebook президент робота озброєння солдат відео Рустем Умєров

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